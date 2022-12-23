23 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день сноуборду: проводиться щорічно 23 грудня. Це важливе свято для кожного сноубордера, а вперше День сноуборду провели у Європі у 2006 році. Це свято проводиться у Європі, США і навіть Китаї. Святкування Всесвітнього дня сноуборду проводиться скрізь, де тільки випадає сніг!

В Україні сьогодні відзначають:

День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні або День штабних спеціальностей та військ спецзв’язку – Головне управління спецзв’язку було сформоване у 1992 році. Тепер воно підпорядковується Службі Безпеки України. Адже своєчасне отримання необхідної й перевіреної інформації та швидке реагування на події з боку влади, правозахисників та військових є запорукою безпеки в Україні.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Японія – День народження Імператора

Єгипет – Звільнення єгипетською армією Порт-Саїда

Цього дня у світі:

1583 — В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення — для широких мас ідея об’єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.

1846 — Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.

1873 — Засноване Наукове товариство імені Шевченка.

1913 — Відбувся перший політ літака І.Сікорського “Ілля Муромець”.

1947 — 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.

1953 — народилася Романова Марія Володимирівна — голова Російського імператорського дому (2009 рік).

1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.

1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.

1972 — Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм “Живі”.

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1986 — У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.

1990 — На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.

1995 — В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.

2015 — російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.

Яке сьогодні церковне свято:

23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик у 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуане.

Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

Прикмети:

Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.

Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.

Зірки мерехтять – до холоднечі.

Зірки яскраво горять – до холодів.

Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.

Велика Ведмедиця яскраво сяє – до хуртовини.

Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.

Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.

Хмари білі по небу пливуть – до морозів.

Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

Традиції:

Віруючі сьогодні моляться святому Міні про зцілення хвороб – особливо це стосується тих, у кого проблеми із зором.

Дівчата займалися рукоділлям, але все це потрібно було робити в тиші, інакше можна було накликати на себе невдачу.

Іменини цього дня святкують:

Євген, Іван, Стефан.