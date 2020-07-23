У четвер, 23 липня, в світі відзначають Всесвітній день китів і дельфінів. Наші предки вірили, що в цей день, на Антонія Громоносця, не можна носити брудний одяг - інакше погіршиться здоров'я.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Абхазії 23 липня відзначають День прапора, в Єгипті – Річницю революції, а в Південній Осетії – День працівників ЗМІ.

Всесвітній день китів та дельфінів (World Whale and Dolphin Day)

Мета цього свята – заборонити вбивство і вилов цих тварин.

Свят було започатковано в 1986 році Міжнародною китобійною комісією (англ. International Whaling Commission – IWC). Його відзначають 23 липня, оскільки в цей день в 1982 році IWC проголосувала за повну заборону комерційного видобутку китів починаючи з сезону 1985/1986.

Така заборона набула чинності 19 лютого 1986 року. В честь цього кожен рік 19 лютого відзначають ще одне свято – Всесвітній день китів. Його вважають днем ​​захисту й інших морських ссавців. Іноді екологічні організації різних країн спільно присвячують цей день захисту будь-якого одного виду ссавців, над яким нависла загроза знищення.

За іншими даними World Whale Day відзначається кожну 3-ю суботу лютого.

Православні свята 23 липня

23 липня в православної церкви святкують Покладення чесної ризи Господа Ісуса Христа в Москві. Шанується пам’ять преподобного Антонія Печерського. Також проводиться святкування Коневської ікони Божої Матері.

У народі цей день називають Антонія Громоносця. Як правило, саме в цей період найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов’язані з громом.

У цей день православна церква відзначає пам’ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерської лаври і покровителя всіх руських ченців. Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Бажаючи побачити своїми очима місця, де народився і жив Ісус Христос, він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років. За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на російській землі.

Повернувшись на батьківщину, Антоній оселився недалеко від Києва в печері, викопаній священиком Іларіоном. До самітника приходили багато людей – хто за благословенням, а хто і для того, щоб залишитися жити поруч зі святителем. Першими учнями Антонія стали Никон і Феодосій. Коли число пустельників досягло 12 осіб, вони під керівництвом святителя викопали велику печеру, в якій влаштували церкву, трапезну і окремі келії. З цього і почалася Києво-Печерська лавра. Сам же Антоній з обителі пішов і викопав для себе нову печеру. Однак поряд з ним знову стали селитися ченці. Коли їх число досягло сотні, братія з благословення Антонія побудувала на горі першу дерев’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці.

Житіє Антонія оповідає, що святитель мав талант чудотворення – зціляв хворих, передбачав події. Мощі преподобного в даний час знаходяться під спудом – тобто не знайдені.

Прикмети на Антонія Громоносця: що не можна робити

На Русі в Антонієв день особливого значення надавали грому. Якщо іменини святителя припадали на середу або п’ятницю, і в цей день лунав грозовий гуркіт – це обіцяло хороший улов риби. Якщо грім на Антонія був різким – чекали тихого дощу, а якщо гучним – готувалися до зливи.

Цей день вважається сприятливим для будівництва планів, причому чим докладніша деталізація, тим вище шанси, що задумане вийде. Також в народі вважалося доброю прикметою в цей день сходити в лазню. У сучасних реаліях – добре прийняти ванну вдома або ж сходити в сауну: вважається, що цей нескладний ритуал зміцнить здоров’я і подарує сили на звершення всього задуманого.

День також хороший для поїздок, походів і подорожей.

Глухий грім віщує тихий дощ.

Гучний грім знаменує зливу.

Грім у пісний день (середа або п’ятницю) обіцяє багатий улов риби.

Сонце пригріє – все дозріє.

Висока і крута веселка – до вітру.

Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.

Павуків майже не видно – до мінливої ​​погоди.

Що не можна робити:

Лаятися, сваритися і навіть підвищувати голос до крику. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.

Гуляти біля водойм, де багато ряски – там, за повір’ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.

Стригти волосся.

Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

23 липня: цей день в історії

1840 – Британія оголосила про те, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є щури.

1903 – через місяць після утворення корпорації Ford Motor Company вона випустила в продаж свій перший автомобіль “модель А”. Перший автомобіль був проданий доктору Ернесту Пфеннінгу (англ. Ernst Pfenning) з Чикаго.

1982 – прийнято рішення про повсюдну заборону вилова китів в комерційних цілях.

2000 – відкрито новий природний супутник найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера. Це найменший за розмірами супутник зі всіх відомих, його діаметр становить 4,8 км. Відкриття зроблене астрономами університету Арізони і підтверджено обсерваторією Массачусетса.

2015 – за допомогою телескопа “Кеплер” знайдено першу екзопланету земного типу, яка знаходиться в зоні населеності сонцеподібної зірки – Kepler-452 b.

Іменинники 23 липня

1884 – Альберт Уорнер, другий з чотирьох братів – засновників голлівудської кінокомпанії Warner Brothers.

1973 – Моніка Левінські, американка, учасниця секс-скандалу, який ледь не призвів до імпічменту президента США Б. Клінтона.

1989 – Деніел Редкліфф, британський актор театру і кіно, виконавець ролі Гаррі Поттера.