У вівторок, 23 червня, в світі відзначають Міжнародний Олімпійський день, а також День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

У Латвії сьогодні День Ліго, в Люксембурзі – День Великого герцога, в Іспанії – свято Святого Хуана, в Казахстані – День поліції, в Молдові – День проголошення суверенітету, в Україні – день державної служби, а в Естонії – День перемоги.

День державної служби ООН (United Nations Public Service Day)

ень державної служби Організації Об’єднаних Націй встановлено на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (Резолюція № A/RES/57/277 від 7 березня 2003 року). У резолюції зазначено, що ефективне гласне державне управління на міжнародному та національному рівнях відіграє ключову роль в здійсненні узгоджених цілей.

У документі міститься заклик до держав-членів організовувати в цей день спеціальні заходи для освітлення значення державної служби для життя суспільства і її вкладу в процес розвитку, проводити нагородження державних службовців, а також орієнтувати життєві інтереси молоді в напрямку прийняття рішень про кар’єру державного службовця.

Президент України в 2003 році встановив національне свято – “День державної служби”, який щорічно відзначається 23 червня.

“Коли ми віддаємо данину поваги як цим людям, які працюють в службах життєзабезпечення, так і багатьом іншим, ми повинні також задуматися над тим, як краще гарантувати їх захист, віддати їм належне і забезпечити їх благополуччя в процесі того, як ми відбудовував світ, який буде краще, ніж раніше. І я звертаюся безпосередньо до цих надихаючим своїм прикладом співробітникам державної служби: “Ми всі глибоко вдячні вам за вашу самовіддану працю на службі людству”, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

В ООН зазначили, що “урядам слід використовувати інноваційні та інтегровані підходи для просування політичних реформ, інституційної координації, інклюзивного процесу прийняття рішень, а також ефективних, відповідальних, загальних і підзвітних систем надання державних послуг”. В основі Порядку денного в галузі сталого розвитку лежить концепція загальної участі, яка зводиться до обіцянці, що “ніхто не буде забутий”.

Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day)

Цей день святкується рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету щорічно 23 червня.

МОК прийняв рішення у грудні 1948 року під час 42 сесії МОК в Санкт-Моріц щорічно святкувати Міжнародний Олімпійський день 23 червня. Ця дата була обрана для того, щоб увічнити дату створення МОК 23 червня 1894, після того, як ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен в Парижі виголосив свою історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом. Після того, як конгрес прийняв рішення про проведення в 1896 році в Греції першої Олімпіади, Кубертен очолив створений тоді ж МОК.

Основним заходом, який супроводжує Міжнародний Олімпійський день, є організація масових забігів на довгі дистанції 23 червня, або в найближчі вихідні до цього дня. МОК рекомендував Національним олімпійським комітетам влаштовувати різні спортивні свята, переважно бігові, з тим, щоб залучити максимальну кількість учасників, поширюючи тим самим олімпійську концепцію “Спорт для всіх”.

В Олімпійському хартії записано: Олімпійський рух має своїми цілями виховувати молодь за допомогою спорту в дусі кращого взаєморозуміння і дружби, сприяючи, таким чином, створенню кращого і більш спокійного світу.

Православні свята 23 червня

23 червня, згідно з народним календарем, день Тимофія. У цей день прийнято обходити десятою дорогою змій, а також не слухати гавкіт собак.

Священномученик Тимофій був єпископом в Прус (зараз це турецьке місто Бурса) і загинув страшною мученицькою смертю під час правління імператора Юліана Відступника. Ще за життя Тимофій прославився чудесами, не припинилися чудеса і після його смерті.

Наші пращури на Тимофія надавали значення різним знакам, наділяючи їх особливим, пророчим змістом, правда, в основному негативним. Їх так і називали: “Тимофієві знамення”.

Наприклад, миші в цей день нібито свідчили про неврожай, голодний рік. Побачиш в лісі змію – незабаром потрапиш в небезпечну ситуацію. Лягали на землю і слухали її: якщо чути стогін – хтось із близьких захворіє або велика пожежа буде. Лай собак віщував сварку, зграя ворон, що летять з-за лісу, була передвісницею мору, а хто побачить в небі вогненний хрест – бути великій війні. Краще в цей день було нічого такого не помітити.

Прикмети на Тимофія: що не можна робити

Під час грози білі хмари йдуть перед синіми – буде град.

Теплий день, а мури майже не видно – чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

Павуків не видно – до зміни погоди.

Ворони нахохлились – до негоди.

Якщо в цей день по полю низками бігали миші – це обіцяло голодний рік.

Якщо ворони зграєю летіли через ліси – це означало, що буде болючий рік.

Що не можна робити:

Сумувати і злитися. Сьогодні треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.

Відмовлятися від запрошень в гості. Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.

Не ділитися. Сьогодні потрібно навпаки ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.

23 червня: цей день в історії

1803 – Роберт Фултон продемонстрував на річці Сені перше парове судно.

1845 – в Росії прийнято Маніфест, що обмежує можливості отримання дворянства за заслуги (отримання наслідного дворянства можливо лише при чині не нижче 5-го класу, а не 8-го).

1846 – бельгієць Адольф Сакс отримав патент на саксофон.

1860 – створено Секретну службу США.

1865 – завершилася Громадянська війна в США.

1868 – Крістофер Летем Шоулз з Вісконсіна запатентував друкарську машинку. Розмірами вона була з великий стіл, клавіатура її нагадувала рояль, друкувала машинка тільки великими буквами, причому друкарка не бачила результату своєї роботи, оскільки папір був під планшетом.

1888 – на святі друкарів французького міста Лілля у виконанні робочого хору вперше прозвучав “Інтернаціонал”. Пісня, написана поетом-комунаром Еженом Потьє відразу після розгрому Паризької комуни, через 17 років була покладена на музику робочим П’єром Дегейтера. До 1944 року “Інтернаціонал” був гімном Радянського Союзу і досі є гімном комуністичної партії.

1894 – в Парижі з ініціативи П’єра де Кубертена утворений Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

1990 – початок заселення Криму татарами, що повертаються з вигнання.

1994 – на екрани США вийшов фільм “Форрест Гамп”.

1998 – вперше в світі проведена пересадка клітини людського мозку.

2004 – урядова комісія Японії вирішила дозволити клонування людських ембріонів в дослідницьких цілях.

2016 – громадяни Великобританії на загальнонаціональному референдумі проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

Іменинники 23 червня

1668 – Джамбаттіста Віко, італійський філософ, основоположник філософії історії та етнічної психології.

1750 – Деода де доломіт, французький геолог і мінералог, в честь якого названий мінерал доломіт.

1763 – Жозефіна де Богарне, імператриця Франції, перша дружина Наполеона Бонапарта.

1894 – Альфред Кінсі, американський ентомолог, зачинатель сексології.

1894 – Едуард VIII, король Великобританії (в 1936), який відмовився від трону заради коханої.

1972 – Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу (1998) і Європи (2000), кращий футболіст світу (1998, 2000, 2003).

Привітання з Днем янгола приймають Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан.