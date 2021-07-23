У п’ятницю, 23 липня, відзначається Всесвітній день китів і дельфінів та Національний день арахісового масла з шоколадом в США.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

День інженера в Сінгапурі

День Відродження або День Ренесансу в Омані

День дружби в Болівії

День захисту дітей в Індонезії

День листів в Японії

День менестреля в Аргентині та Уругваї

День національної пам’яті в Папуа-Новій Гвінеї

День революції в Єгипті

Національний день ванільного морозива в США.

Цей день в історії:

971 — Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.

1711 — підписано Прутський договір, за яким Московське царство повертало Османській імперії Азов і брало зобов’язання зруйнувати фортецю Таганріг.

1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1873 — французький художник Гюстав Курбе ( Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

1908 — молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.

1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.

1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.

1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

1974 — повалено диктатуру “чорних полковників” у Греції.

1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.

1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

23 липня православна церква вшановує пам’ять Антонія Печерського.

Прикмети погоди:

Якщо сонце пригріє, то урожай дозріє.

Висока і крута веселка – до вітру.

Якщо гримить грім – риба буде добре ловитися.

Іменини сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило та Степан.