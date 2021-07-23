Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День інженера в Сінгапурі
- День Відродження або День Ренесансу в Омані
- День дружби в Болівії
- День захисту дітей в Індонезії
- День листів в Японії
- День менестреля в Аргентині та Уругваї
- День національної пам’яті в Папуа-Новій Гвінеї
- День революції в Єгипті
- Національний день ванільного морозива в США.
Цей день в історії:
971 — Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.
1711 — підписано Прутський договір, за яким Московське царство повертало Османській імперії Азов і брало зобов’язання зруйнувати фортецю Таганріг.
1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
1873 — французький художник Гюстав Курбе ( Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.
1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.
1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
1908 — молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.
1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.
1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.
1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
1974 — повалено диктатуру “чорних полковників” у Греції.
1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.
1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
Яке сьогодні церковне свято:
23 липня православна церква вшановує пам’ять Антонія Печерського.
Прикмети погоди:
- Якщо сонце пригріє, то урожай дозріє.
- Висока і крута веселка – до вітру.
- Якщо гримить грім – риба буде добре ловитися.
Іменини сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило та Степан.