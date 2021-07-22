23 липня в Токіо (Японія) відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор - 2020. Відкриття відбудеться на Національному стадіоні Токіо, який побудували у 2019 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Олімпіада цьогоріч відбудеться без глядачів. На трибунах в день відкриття буде тільки 950 осіб. Це дипломати, спонсори та представники Міжнародного олімпійського комітету. Сере офіційних представників – 15 голів держав та міжнародних організацій.

Представник Токіо-2020 Хідемас Накамура повідомив американському телеканалу CNN, що і церемонії відкриття Олімпіади братимуть участь 800 іноземних гостей, а також 150 гостей з Японії. На церемонії буде імператор Японії Нарухіто. Він оголосить Олімпійські ігри відкритими. При цьому, він буде один – без інших членів імператорської родини. Таке рішення було прийнято через те, що представники інших країн також будуть по-одному. До прикладу, від США приїде тільки перша леді – Джилл Байден.

Під час презентації олімпійських збірних, буде збережено всі заходи щодо протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, спортсмени будуть в захисних масках та дотримуватимуться соціальної дистанції.

Однак, до церемонії з оргкомітету звільнили кількох ключових посадовців. Зокрема, було звільнено режисера церемонії відкриття Олімпійських Ігор Кентаро Кобаясі. Причиною став його жарт про Голокост, до якого він вдався ще в 1990-ті роки, коли працював коміком. 23 роки тому Кобаясі й ще один комік підготували скетч, в якому постали акторами, що розважають дітей. Під час номеру майбутній режисер показує на паперові ляльки й каже: “Вони у нас залишилися з того разу, коли ти пропонував пограти в Голокост”. Після того, як про жарт стало відомо, режисер подав у відставку і висловив жаль у зв’язку зі своєю поведінкою.

Про звільнення повідомив й композитор церемонії відкриття – музикант Кейго Оямада. Його атакували хейтери через коментарі, які дав ще в 1990-х.

На відкритті Олімпіади 2012 року Денні Бойл, який отримав премію Оскар, організував церемонію з Девідом Бекхемом в човні, червоними двоповерховими автобусами та королевою Єлизаветою ІІ, яка вистрибнула з вертольота в компанії Джеймса Бонда.

Церемонія відкриття Олімпіади у 2016 році в Ріо була яскравим свідчення мультикультуралізму, а також наповнювала все колоритом Бразилії.

Тепер черга за Японією. Які сюрпризи підготували для глядачів зі всього світу – невідомо.

“Після майже п’яти років планування, нам довелося все переосмислити. Це було найголовнішою проблемою”, – розповіли представники оргкомітету.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив свою позицію щодо світлин спортсменів, які стають на коліно, публічно протестуючи проти расової дискримінації. Відтепер на офіційних акаунтах Ігор публікуватимуть такі фото.