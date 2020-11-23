Сьогодні, 23 листопада, світ відзначає Міжнародний день акварелі та Міжнародний день боротьби з безкарністю.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1708 — РПЦ піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.

1852 – в Англії з’явилися перші поштові скриньки.

1921 – президент США Уоррен Хардінг заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки й так обходити “сухий закон”.

1923 – американський винахідник і підприємець, засновник компанії з виробництва бритв “Schick Dry Shaver” Якоб Шик запатентував першу електробритву.

1934 – на центральних дорогах Америки і Європи почали встановлювати недавно винайдені світловідбивачі.

1980 – 4800 людей загинули в землетрусах, що зруйнували південь Італії.

1981 – в Китаї дозволили приватний бізнес.

2003 — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.

2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Інші назви свята: “Родіон”, “Родіон Криголом”, “День Єраста”, “Міцний наст”.

Що сьогодні не можна робити:

Не плануйте далеку подорож.

Не давайте в борг.

Не починайте нових справ.

Народні прикмети:

Іній 23 листопада – буде мороз;

Вітер дме – до похолодання;

Багато снігу 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою;

Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги;

Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі.

Іменини у Родіона, Івана, Костянтина, Дениса, Бориса, Петра, Георгія, Клементія, Олексія, Анни, Ольги, Олександра та Михайла.