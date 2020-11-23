Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1708 — РПЦ піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.
1852 – в Англії з’явилися перші поштові скриньки.
1921 – президент США Уоррен Хардінг заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки й так обходити “сухий закон”.
1923 – американський винахідник і підприємець, засновник компанії з виробництва бритв “Schick Dry Shaver” Якоб Шик запатентував першу електробритву.
1934 – на центральних дорогах Америки і Європи почали встановлювати недавно винайдені світловідбивачі.
1980 – 4800 людей загинули в землетрусах, що зруйнували південь Італії.
1981 – в Китаї дозволили приватний бізнес.
2003 — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.
2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує пам’ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Інші назви свята: “Родіон”, “Родіон Криголом”, “День Єраста”, “Міцний наст”.
Що сьогодні не можна робити:
Не плануйте далеку подорож.
Не давайте в борг.
Не починайте нових справ.
Народні прикмети:
Іній 23 листопада – буде мороз;
Вітер дме – до похолодання;
Багато снігу 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою;
Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги;
Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі.
Іменини у Родіона, Івана, Костянтина, Дениса, Бориса, Петра, Георгія, Клементія, Олексія, Анни, Ольги, Олександра та Михайла.