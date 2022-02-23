23 лютого у світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння та миру та День Республіки Гайана.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі сьогодні – День дизельного двигуна і День гри в теніс.

В Ічкерії сьогодні – День національної скорботи. Цього дня згадують депортацію чеченців та інгушів – злочин сталінізму, операція з депортації чеченців та інгушів силами НКВС з території ЧІ АССР до Середньої Азії та Казахстану. В радянських джерелах мала назву операція “Чечевиця”.

Християни всього світу 23 лютого вшановують пам’ять святих Прохора та Харлампія.

Пам’ятні дати:

У 1874 році народився британський майор Волтер Вінгфілд; саме він запатентував теніс.

У 1886 році народився американець Чарльз Голл – американський інженер-хімік, першим отримав промисловий алюміній.

У 1893 році німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун.

У 1918 році Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати суверенність п’ятьох країн – Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.

У 1922 році у Радянській Росії прийняли Рішення вилучати з храмів церковні коштовності на потреби бідних.

У 1941 році науковець Глен Теодор Сіборг виділив плутоній.

У 1944 році розпочалася депортація чеченського й інгуського народів силами НКВС з території ЧІ АССР до Середньої Азії та Казахстану.

У 1978 відбувся дебютний виступ американського гурту “Whitesnake”.

У 1993 році Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.

У 2014 році президент України Віктор Янукович втік до Росії.

У цей день народилися:

У 1758 році народився Василь Капніст – український і російський письменник українсько-грецького походження.

У 1878 році народився Казимир Малевич – український художник-авангардист, визначний діяч українського авангарду, засновник супрематизму, один з фундаторів кубофутуризму; педагог, теоретик мистецтва.

У 1883 році народився Віктор Флемінг – американський кінорежисер, оператор. Лауреат премії “Оскар” за найкращу режисерську роботу. Його роботами є фільми “Звіяні вітром” і “Чарівник із країни Оз”.

У 1909 році народився Микола Шпак – український радянський поет, письменник і перекладач.

У 1912 році народився Богдан Раманенчук – український вчений-літературо- і мовознавець, редактор часопису “Українська книга”, педагог, видавець, лексикоґраф, член АДУК — Асоціації діячів української культури.

У 1925 році народилася Єлизавета Чавдар – українська радянська оперна співачка, народна артистка СРСР.

У 1954 році народився Віктор Ющенко – третій президент України.

У 1983 році народилася Емілі Блант – англійська актриса, найбільше відома за головною роллю у фільмі “Диявол носить Прада”.

У 1994 році народилася американська акторка та модель Дакота Феннінг.

Прикмети:

Якщо 23 лютого сніжить, березень буде теплим;

Якщо співають синиці – весна вже дуже близько.

Якщо цього дня дуже холодно – більше морозів не буде;

Традиції:

23 лютого – день, коли не можна чоловікам важко працювати, інакше нічого не вдасться.

Іменини святкують: Валентина, Ганна, Галина, Прохор (Прохор Печерський), Симон, Харлампій, Антон, Аркадій.