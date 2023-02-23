23 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день взаєморозуміння і миру: цього дня 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціює себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.
Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.
День гри у теніс: тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.
У різних країнах світу цього дня святкують:
- Білорусь, Киргизстан, Росія, Таджикистан – День захисника Вітчизни
- Ічкерія – День національної скорботи
- Бруней – День незалежності
- Гаяна – День Республіки
Цього дня у світі:
- 303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.
- 532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.
- 1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.
- 1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
- 1554 — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.
- 1739 — Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.
- 1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.
- 1821 — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.
- 1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким “…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань”. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
- 1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.
- 1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.
- 1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.
- 1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній
- 1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун
- 1918 — щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з’явилася легенда про перемогу над німцями, що пов’язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.
- 1918 — Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.
- 1922 — у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.
- 1927 — Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена Федеральною комісією зв’язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США.
- 1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гайзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності.
- 1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.
- 1941 — Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.
- 1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС.
- 1945 — над Іодзімою піднято американський прапор.
- 1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла “Whitesnake”.
- 1993 — Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.
- 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Народжена одержала ім’я Доллі.
- 2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород “Ґреммі” — з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток “Ґреммі”.
- 2010 — невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйона літрів дизельного пального та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.
- 2012 — серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.
- 2014 — Президент України Віктор Янукович втік до Росії.
- 2017 — Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб.
- 2019 — Atlas Air Flight 3591 врізається в Триніті Бей поблизу Анауака, штат Техас. Усі троє людей на борту загинули.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують святих Прохора і Харлампія.
Харлампій жив у II столітті та був єпископом в місті Магнізії. Проповідуючи християнство, багатьох людей навернув Харлампій до істинної віри. За це його піддали страшним тортурам.
Прохор Лебедник був ченцем Києво-Печерської Лаври. Він був відомий своїм пекарським талантом. За його життя в Києві почався сильний голод. Прохор пік смачний хліб і роздавав голодуючим. А якщо хтось намагався вкрасти у нього хліб, то випічка перетворювалася на попіл.
Прикмети:
- Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: “Прийшов Прохор – весна у двір заглянула”.
- Морозна погода – до теплого березня.
- Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
- Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
- Ворони сидять на верхніх гілочках — будуть сильні снігопади.
Традиції:
- У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.
- Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.
- У цей день наші предки, подібно святому Прохору, випікали хліб в печі. Вважалося, що такий хліб приносить здоров’я і благополуччя, а також наближає весну. Залишки хліба роздавали рідним або біднякам. Невістки пекли хліб для свекрухи, щоб її задобрити.
- У народному календарі цей день називають Прохор Весновій. У цю дату вже можна визначити, чи буде весна ранньою в цьому році. Вважається, що якщо протягом тижня до 23 лютого морозів не було, то більше холодів і не буде.
Іменини сьогодні святкують:
Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп, Герман.
- За даними синоптиків, у четвер, 23 лютого, в Україні малохмарно та без опадів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 22 лютого.