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23 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри у теніс. За церковним календарем сьогодні віряни вшановують святих Прохора і Харлампія.

Четвер, 23 лютого 2023, 07:37
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру: цього дня 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціює себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

День гри у теніс: тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

У різних країнах світу цього дня святкують:

  • Білорусь, Киргизстан, Росія, Таджикистан – День захисника Вітчизни
  • Ічкерія – День національної скорботи
  • Бруней – День незалежності
  • Гаяна – День Республіки

Цього дня у світі:

  • 303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.
  • 532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.
  • 1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.
  • 1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
  • 1554 — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.
  • 1739 — Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.
  • 1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.
  • 1821 — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.
  • 1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким “…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань”. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
  • 1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.
  • 1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.
  • 1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.
  • 1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній
  • 1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун
  • 1918 — щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з’явилася легенда про перемогу над німцями, що пов’язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.
  • 1918 — Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.
  • 1922 — у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.
  • 1927 — Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена Федеральною комісією зв’язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США.
  • 1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гайзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності.
  • 1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.
  • 1941 — Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.
  • 1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС.
  • 1945 — над Іодзімою піднято американський прапор.
  • 1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла “Whitesnake”.
  • 1993 — Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.
  • 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Народжена одержала ім’я Доллі.
  • 2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород “Ґреммі” — з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток “Ґреммі”.
  • 2010 — невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйона літрів дизельного пального та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.
  • 2012 — серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.
  • 2014 — Президент України Віктор Янукович втік до Росії.
  • 2017 — Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб.
  • 2019 — Atlas Air Flight 3591 врізається в Триніті Бей поблизу Анауака, штат Техас. Усі троє людей на борту загинули.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують святих Прохора і Харлампія.

Харлампій жив у II столітті та був єпископом в місті Магнізії. Проповідуючи християнство, багатьох людей навернув Харлампій до істинної віри. За це його піддали страшним тортурам.

Прохор Лебедник був ченцем Києво-Печерської Лаври. Він був відомий своїм пекарським талантом. За його життя в Києві почався сильний голод. Прохор пік смачний хліб і роздавав голодуючим. А якщо хтось намагався вкрасти у нього хліб, то випічка перетворювалася на попіл.

Прикмети:

  • Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: “Прийшов Прохор – весна у двір заглянула”.
  • Морозна погода – до теплого березня.
  • Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
  • Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
  • Ворони сидять на верхніх гілочках — будуть сильні снігопади.

Традиції:

  • У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.
  • Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.
  • У цей день наші предки, подібно святому Прохору, випікали хліб в печі. Вважалося, що такий хліб приносить здоров’я і благополуччя, а також наближає весну. Залишки хліба роздавали рідним або біднякам. Невістки пекли хліб для свекрухи, щоб її задобрити.
  • У народному календарі цей день називають Прохор Весновій. У цю дату вже можна визначити, чи буде весна ранньою в цьому році. Вважається, що якщо протягом тижня до 23 лютого морозів не було, то більше холодів і не буде.

Іменини сьогодні святкують:

Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп, Герман.

Теги: 23 лютого, іменини, прикмети, свята, свято, традиці, церковне свято

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