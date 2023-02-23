23 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри у теніс. За церковним календарем сьогодні віряни вшановують святих Прохора і Харлампія.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру: цього дня 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціює себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

День гри у теніс: тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Білорусь, Киргизстан, Росія, Таджикистан – День захисника Вітчизни

Ічкерія – День національної скорботи

Бруней – День незалежності

Гаяна – День Республіки

Цього дня у світі:

303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.

532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.

1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.

1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.

1554 — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.

1739 — Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.

1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.

1821 — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.

1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким “…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань”. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.

1854 — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стала незалежною від Великої Британії.

1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

1886 — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній

1893 — німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на створений ним двигун

1918 — щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з’явилася легенда про перемогу над німцями, що пов’язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.

1918 — Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України.

1922 — у Радянській Росії прийняте рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодняків.

1927 — Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена Федеральною комісією зв’язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США.

1927 — німецький фізик-теоретик Вернер Гайзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності.

1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.

1941 — Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом.

1944 — розпочалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС.

1945 — над Іодзімою піднято американський прапор.

1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла “Whitesnake”.

1993 — Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР.

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Народжена одержала ім’я Доллі.

2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород “Ґреммі” — з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток “Ґреммі”.

2010 — невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйона літрів дизельного пального та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2012 — серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.

2014 — Президент України Віктор Янукович втік до Росії.

2017 — Вільна сирійська армія, яку підтримує Туреччина, захоплює Ель-Баб.

2019 — Atlas Air Flight 3591 врізається в Триніті Бей поблизу Анауака, штат Техас. Усі троє людей на борту загинули.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують святих Прохора і Харлампія.

Харлампій жив у II столітті та був єпископом в місті Магнізії. Проповідуючи християнство, багатьох людей навернув Харлампій до істинної віри. За це його піддали страшним тортурам.

Прохор Лебедник був ченцем Києво-Печерської Лаври. Він був відомий своїм пекарським талантом. За його життя в Києві почався сильний голод. Прохор пік смачний хліб і роздавав голодуючим. А якщо хтось намагався вкрасти у нього хліб, то випічка перетворювалася на попіл.

Прикмети:

Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: “Прийшов Прохор – весна у двір заглянула”.

Морозна погода – до теплого березня.

Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

Ворони сидять на верхніх гілочках — будуть сильні снігопади.

Традиції:

У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

У цей день наші предки, подібно святому Прохору, випікали хліб в печі. Вважалося, що такий хліб приносить здоров’я і благополуччя, а також наближає весну. Залишки хліба роздавали рідним або біднякам. Невістки пекли хліб для свекрухи, щоб її задобрити.

У народному календарі цей день називають Прохор Весновій. У цю дату вже можна визначити, чи буде весна ранньою в цьому році. Вважається, що якщо протягом тижня до 23 лютого морозів не було, то більше холодів і не буде.

Іменини сьогодні святкують:

Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп, Герман.