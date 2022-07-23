23 липня, відзначається Всесвітній день китів і дельфінів, а в США - Національний день ванільного морозива.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел.

Заборона діє досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Єгипет – Національне свято. День Революції

Сінгапур – День інженера

Оман – День Відродження або День Ренесансу

Болівія – День дружби

Індонезія – День захисту дітей

Японія – День листів

Аргентина та Уругвай – День менестреля

США – Національний день ванільного морозива

Цього дня у світі:

971 — Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.

1711 — підписано Прутський договір, за яким Московське царство повертало Османській імперії Азов і брало зобов’язання зруйнувати фортецю Таганріг.

1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1873 — французький художник Гюстав Курбе ( Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

1908 — молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.

1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.

1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.

1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

1974 — повалено диктатуру “чорних полковників” у Греції.

1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.

1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

23 липня православні християни вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.

Антоній Печерський мав талант чудотворення. зціляв хворих, передбачав події. А в народі його називали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, по якій передбачали врожай.

Прикмети:

Сонце пригріє – все дозріє.

Висока і крута веселка – до вітру.

Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.

Павуків майже не видно – до мінливої погоди.

Гучні гуркоти грому – до затяжного дощу.

Грім чути далеко – скоро дощі закінчаться.

Хмари заволокли небо – буде сильний вітер.

У колодязі і в річці стало менше води – до тепла.

Равлики високо на деревах – до сильного дощу.

Метеликів не видно – буде дощ.

Бджоли голосно дзижчать і вилітають з вулика – до спеки.

Традиції:

Не можна дивитися у чужі вікна, і навіть для того, щоб поглянути на своє відображення.

Заборонено у цей день розчісуватися гребенем, на якому є волосся.

Не варто 23 липня “зв’язуватися” з постільною білизною: міняти її і навіть прати.

Цього дня іменини відзначають:

Данило, Георгій, Степан, Антон.