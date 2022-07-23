Про це повідомляють #Букви.
Щорічно 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел.
Заборона діє досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Єгипет – Національне свято. День Революції
- Сінгапур – День інженера
- Оман – День Відродження або День Ренесансу
- Болівія – День дружби
- Індонезія – День захисту дітей
- Японія – День листів
- Аргентина та Уругвай – День менестреля
- США – Національний день ванільного морозива
Цього дня у світі:
- 971 — Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
- 1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.
- 1711 — підписано Прутський договір, за яким Московське царство повертало Османській імперії Азов і брало зобов’язання зруйнувати фортецю Таганріг.
- 1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
- 1873 — французький художник Гюстав Курбе ( Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.
- 1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.
- 1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
- 1908 — молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.
- 1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.
- 1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.
- 1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
- 1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- 1974 — повалено диктатуру “чорних полковників” у Греції.
- 1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
- 1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.
- 1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
- 1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
Яке сьогодні церковне свято:
23 липня православні християни вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.
Антоній Печерський мав талант чудотворення. зціляв хворих, передбачав події. А в народі його називали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, по якій передбачали врожай.
Прикмети:
- Сонце пригріє – все дозріє.
- Висока і крута веселка – до вітру.
- Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.
- Павуків майже не видно – до мінливої погоди.
- Гучні гуркоти грому – до затяжного дощу.
- Грім чути далеко – скоро дощі закінчаться.
- Хмари заволокли небо – буде сильний вітер.
- У колодязі і в річці стало менше води – до тепла.
- Равлики високо на деревах – до сильного дощу.
- Метеликів не видно – буде дощ.
- Бджоли голосно дзижчать і вилітають з вулика – до спеки.
Традиції:
- Не можна дивитися у чужі вікна, і навіть для того, щоб поглянути на своє відображення.
- Заборонено у цей день розчісуватися гребенем, на якому є волосся.
- Не варто 23 липня “зв’язуватися” з постільною білизною: міняти її і навіть прати.
Цього дня іменини відзначають:
Данило, Георгій, Степан, Антон.