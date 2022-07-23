Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел.

Заборона діє досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Єгипет – Національне свято. День Революції
  • Сінгапур – День інженера
  • Оман – День Відродження або День Ренесансу
  • Болівія – День дружби
  • Індонезія – День захисту дітей
  • Японія – День листів
  • Аргентина та Уругвай – День менестреля
  • США – Національний день ванільного морозива

Цього дня у світі:

  • 971 — Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
  • 1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.
  • 1711 — підписано Прутський договір, за яким Московське царство повертало Османській імперії Азов і брало зобов’язання зруйнувати фортецю Таганріг.
  • 1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
  • 1873 — французький художник Гюстав Курбе ( Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.
  • 1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.
  • 1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
  • 1908 — молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.
  • 1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.
  • 1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.
  • 1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
  • 1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
  • 1974 — повалено диктатуру “чорних полковників” у Греції.
  • 1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
  • 1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.
  • 1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
  • 1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

23 липня православні християни вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.

Антоній Печерський мав талант чудотворення. зціляв хворих, передбачав події. А в народі його називали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, по якій передбачали врожай.

Прикмети:

  • Сонце пригріє – все дозріє.
  • Висока і крута веселка – до вітру.
  • Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.
  • Павуків майже не видно – до мінливої погоди.
  • Гучні гуркоти грому – до затяжного дощу.
  • Грім чути далеко – скоро дощі закінчаться.
  • Хмари заволокли небо – буде сильний вітер.
  • У колодязі і в річці стало менше води – до тепла.
  • Равлики високо на деревах – до сильного дощу.
  • Метеликів не видно – буде дощ.
  • Бджоли голосно дзижчать і вилітають з вулика – до спеки.

Традиції:

  • Не можна дивитися у чужі вікна, і навіть для того, щоб поглянути на своє відображення.
  • Заборонено у цей день розчісуватися гребенем, на якому є волосся.
  • Не варто 23 липня “зв’язуватися” з постільною білизною: міняти її і навіть прати.

Цього дня іменини відзначають:

Данило, Георгій, Степан, Антон.