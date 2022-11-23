23 листопада відзначають Міжнародний день акварелі. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти - Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.

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Міжнародний день акварелі: свято відзначають щороку 23 листопада. Його ініціатор – Альфред Гуаті Рохо – художник із Мексики. Святкувати цей день він запропонував у 1991 році, оскільки вважав, що з допомогою акварелі теж можна створювати предмети мистецтва нічим не гірше, ніж маслом. Зазвичай на честь цього свята проводять виставки картин художників, які працюють з аквареллю.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Грузія – День Святого Георгія, покровителя Грузії

Японія – День подяки за працю

Греція – День Геродота

Казахстан – День дорожньої поліції

Литва – День воїнів

Бразилія – День інженера-електрика

Португалія – День інженера

Цього дня у світі:

1708 — РПЦ з політичних міркувань піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.

1917 — Олександр Немітц направив телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія).

1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу “Одеса” в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів).

1996 — офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військового контингенту з території Чеченської Республіки Ічкерія.

2003 — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.

2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святих апостолів від 70-ти – Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія; святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.

Ераст, Олімп, Родіон, Сосіпатр, Кварт і Тертій були святими апостолами з числа сімдесяти. Родіон і Олімп пішли за апостолом Петром в Рим і за вказівкою царя Нерона були вбиті мечем. Єраст був єпископом в Паніаді, Куарт – в Бериті, де звернув багатьох людей в християнство і, віруючи в Господа, мученицько помер. Сосіпатр був єпископом в Іконії, після нього -Тертій. Вони обидва обернули в православ’я язичників і творили дива.

Орест жив у місті Тіан і був майстерним лікарем. Одного разу в місто прибув Максиміан – правитель, який був відомий своїми язичницькими переконаннями і влаштовував гоніння на християн. Він велів Оресту зрадити Христа і не хотів вбивати його, оскільки той був лікарем. Святий відмовився.

Свя­щен­но­му­че­ник Мілій, єпископ Перський та два його учні жили у IV столітті. Язичники вигнали Мілія з міста Сузи, де він займав єпископську кафедру. Завдяки своїй благочестивості він отримав дар пророка та цілителя.

Прикмети:

Випав іній 23 листопада – буде мороз

Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання

Не можна вирушати у далеку дорогу

Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду

Багато снігу випало 23 листопада – зима буде теплою

Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги

Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига

Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди

Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі

Рябчики ночують поруч з ялицями – вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз

Якщо пригостити людину, з якою знаходишся у сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я

Традиції:

У народі була поширена традиція йти зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для їхнього освячення. Пізніше ними годували домашню худобу, і, за повір’ям, домашні тварини після цього повинні бути більш витривалими і здоровими.

Після обіду люди обов’язково з’їдали по шматочку освяченого хліба з сіллю, щоб відігнати від себе злих духів.

23 листопада було заведено допомагати бідним і мандрівникам. Їм давали їжу і ділилися одягом. Вірили, що жебраки ближче знаходяться до Бога і через них Господь краще почує молитву і допоможе.

Згідно з народними прикметами, в День Єраста не можна підмітати і прибирати вдома – можна “вимести” щастя і благополуччя.

Іменини цього дня святкують:

Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Петро.