23 травня в Києві планують відкрити зоопарк після першої черги реконструкції.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Із завтрашнього дня, з 23 травня, буде готовий зустріти гостей і київський зоопарк. В ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер велика частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. Нова вхідна група з хорошою площею і новими приміщеннями. Громадські туалети, медпункт . Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів”, – заявив Кличко.

Він також розповів, що в зоопарку триває будівництво нового приматника.

Біля входу планується облаштувати океанаріум і фудкорти.

Ще триває будівництво великого паркінгу, на 500 автомобілів. Відкриття заплановано на липень.

Кличко зробив акцент на тому, що зоопарк працюватиме з дотриманням санітарних норм і заходів безпеки, в режимі міського парку.

“Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам будуть вимірювати температуру. Встановили дезінфектори для рук. Кількість людей, які одночасно будуть перебувати на території зоопарку, буде обмежена”, – пояснив він.