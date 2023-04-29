Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Станом 6:00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано – 18, ще 17 громадян врятовано.
Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам.
Крім того, вивезено 247 куб.метрів будівельних залишків. За даними ДСНС, зараз проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих.
На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 осіб особового складу.
Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня.Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів
- За словами Президента України Володимира Зеленського тільки “абсолютне зло” здатне завдавати ударів по мирних містах, чинячи терор, прикладом якого стали обстріли 28 квітня.
- Ввечері 28 квітня російські війська завдали ударів по території Білозерки Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще троє осіб отримали поранення.