В Умані Черкаської області рятувальники продовжують розбирати завали внаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівці, зокрема триває пошук людей, які можуть перебувати під конструкціями.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Станом 6:00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано – 18, ще 17 громадян врятовано.

Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам.

Крім того, вивезено 247 куб.метрів будівельних залишків. За даними ДСНС, зараз проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих.

На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 осіб особового складу.

Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.