Щорічно 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Указ про запровадження свята було підписано 23 серпня 2004 року тодішнім президентом України Леонідом Кучмою. Мета свята - виховання поваги громадян до державних символів України

Про це повідомляють #Букви.

Державний прапор України затверджено Верховною Радою України 28 січня 1992 року.

Український стяг – це поєднання двох кольорів – синього вгорі та жовтого внизу. Синій колір – це символ безхмарного неба, а жовтий – золотої пшениці.

Перша історична згадка про поєднання синього та жовтого елементів в офіційній символіці датується 1256 роком – днем заснування Львова, адже гербом міста є золотий лев на синьому тлі.

Золотий та синій кольори з XIV ст. офіційно використовувалися в гербі Руського королівства. Також ці барви є і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.

Поєднання символічних для країни кольорів знаходимо і в добу козацтва, особливо починаючи з XVIII ст. Часто у запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.

Першим офіційним визнанням синьо-жовтого прапора є 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада затвердила жовтий та блакитний кольори як прапор Української Народної Республіки (УНР).

Варто заважити, що досі достеменно невідомо порядок розташування кольорів на прапорі УНР. Чимало людей вважають, що тоді стяг був синьо-жовтим, а жовто-синім, тото жовтий колір був зверху над синім, а не навпаки.

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

З Днем Державного прапора українців вже привітали перші особи держави. Зокрема президент України Володимир Зеленський, під час урочистої церемонії до Дня прапора завив, що ми віддаємо шану синьо-жовтому стягу – одному з найголовніших символів України, напередодні Дня Незалежності.

“Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і на своєму небі і завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтий прапор знов замайорить там, де його дім. Там, де він має бути по право, у всіх тимчасово окупованих містах та селах України. В окупованих тимчасово замайорить назавжди”, – сказав президент.

Привітав українців й голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

“Наш Прапор знає весь світ! А від 24-го лютого він став символом не лише України, а й символом свободи, нескореності духу та боротьби всього світу”, – наголосив іін у своїй промові.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що вже скоро синьо-жовтий прапор майорітиме у кожному населеному пункті України, які на сьогодні окуповані росіянами.

“Синій — колір чистого, мирного неба та жовтий — колір родючих пшеничних і житніх ланів. А разом з тим ці кольори стали уособленням хоробрості, відваги та незламності. Вони несуть в собі гордість за державу та її захисників, розраду та спокій для українських родин та надію для тих, хто злою волею втратив домівку”, – написав він.

Залишив своє привітання й п’ятий президент України і лідер “Європейської Солідарності Петро Порошенко.

“Я пишаюся своїм прапором, пишаюся тим, що я – українець! Я гордий мільйонами українців, які вразили світ силою свого духу та мужністю, завдяки яким синьо-жовтий прапор – символ боротьби для всього світу. Синьо-жовтий стяг – наш оберіг, символ і колір нашої свободи та незалежності. Крок за кроком ми піднімемо наш прапор над усіма українськими містами і селами, здолавши окупанта”, – написав він.