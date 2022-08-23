23 серпня відзначається День міста Харкова. Харків розташований на північному сході України на Слобожанщині, вважається науковим центром України. Є другим за кількістю мешканців містом України. Площа міста — 350 км². Разом із прилеглими містами та районами утворює Харківську агломерацію з людністю понад 2 млн осіб. З 2022 року - місто-герой України. Цьогоріч містові виповнюється 368 років.

Про це повідомляють #Букви.

Харків – великий науковий, індустріальний, транспортний і студентський центр України. Другий, після Києва, культурний центр України, заснований у 1654 році.

На місці Харкова ще за часів Київської Русі знаходилося стародавнє місто Донець.

Назва міста походить, ймовірно, від річки Харків. Інші версії — від засновника поселення хутора Харкова, козака Харитона (Харька). Половецька версія — від половецького міста Шарукань (Харукань).

З початку XVII століття землі сучасної Харківщини номінально належали Московській державі, але до 1650 року тут не було осілого населення. Московські царі розсилали сторожу й розвідувальні групи зі служивих людей, будували укріплення й оборонні лінії (“білгородська”, “ізюмська” та “українська”) для стримування кримських татар і ногайців. Проте московитські “служиві люди” не були постійним населенням.

Одночасно починається українська колонізація з сусідньої Гетьманщини. Сучасне місто виникло на плато вододілу річок Харків і Лопань, на місці зруйнованого давньоруського городища – спочатку як невелика фортеця Московської держави для захисту кордонів від набігів кочівників в 1767-1773 роках.

Близько 1669 року Харків одержав назву “полкового міста Харківського козачого полку”. З моменту заснування Слобідської губернії в 1765 році – губернію.

У 1780-1796 – центр Харківського намісництва. Протягом XVIII-XIX століть – торговий, культурний і промисловий центр Слобідської України.

До 1837 року у Харкові налічувалося понад сімдесят промислових підприємств: млинів, салотопок, винокурних і шкіряних заводів.

У 1789 р. у Харкові відкрився перший на Україні стаціонарний театр, в 1805 – другий на нинішній території України університет, у 1885 – технологічний інститут, зараз – НТУ “Харківський політехнічний інститут”, у 1912 – Вищі комерційні курси – Харківський комерційний інститут.

З 1918 по 1919 рік Харків був столицею так званої “Донецько-Криворізької республіки” у складі РРФСР, однак московським окупантам так і не вдалося кардинально змінити етноприналежність території, і з 1919 по 1934 місто було столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки.

У 1946 році, після закінчення Другої Світової, було прийнято новий генеральний проєкт планування і реконструкції міста.

У 1965 році в місті було 2250 вулиць, провулків і площ.

Територія сучасного Харкова покриває 370 км² й адміністративно ділиться на 9 районів: Шевченківський, Новобаварський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, Немишлянський, Індустріальний і Основ’янський.

Місто вважається одним із найкомфортніших в Україні. У 2019 році Харків увійшов до п’ятірки український міст, які потрапили до щорічного світового рейтингу індексу якості життя “Numbeo”. Всього до рейтингу увійшли 226 міст із різних куточків світу. Місто володіє повним комплектом нагород Ради Європи: Дипломом, Почесним Прапором, Таблицею Європи і Призом Європи.

Харків – одне з найбільших і густонаселених міст України, колишня столиця і великий центр сучасного ділового і культурного життя. Історичних пам’яток в ньому не так багато, але сучасний Харків знайде, чим здивувати. У місті чимало парків, соборів, хмарочосів, пам’ятників, фонтанів і могутніх монументальних споруд різного призначення.

Харків займає одне з перших місць в Україні за кількістю пам’яток, перебуваючи в складі Ліги історичних міст. День народження міста заведено відзначати 23 серпня – у день його звільнення від фашистських окупантів в 1943 році, проте офіційно цю дату затверджено лише в 1980 році.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Харків постійно перебуває під обстрілами РФ. Чи не щоденно з сусідньої країни-агресорки на місто летять ракети, які знищують будівлі, будинки, громадські, навчальні, державні, культурні об’єкти міста, а також вбивають мирне населення.

6 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання міста-героя України.

Цього дня Харків з Днем міста вітають відомі українці.

Зокрема п’ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook написав, що, попри намагання росіян захопити місто, попри постійні обстріли – над Харковом сьогодні майорять синьо-жовті українські прапори.

“Нескорений, героїчний, мужній Харків. Бореться, не здається, знищує самовпевненість ворога своєю стійкістю. Харків’яни, ви — справжні герої. Ви — в нашому серці.

Завдяки вам ми ще на один день ближче до перемоги!”, – наголосив він.

“Гордість та біль… З днем міста, улюблений Харкове!”, – написав у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов, залишивши відеоролик, присвячений Харкову.

Голова харківської ОВА Олег Синєгубов також привітав Харків із днем міста. У відеозверненні він привітав українців з Днем Державного прапора, а харків’ян – з Днем міста, наголосивши, що синьо-жовтий стяг та місто Харків є частинами його ДНК.

Відомий музикант, учасник харківського гурту ТНМК Фоззі (Олександр Сидоренко) опублікував фото однієї з харківських квартир, зауваживши, що саме через постійні обстріли з боку росіян у такий спосіб мусять спати жителі Харкова.

“З днем тебе, рідне місто. Я — твоє тісто. Тримайся, будь ласка”, — написав він.