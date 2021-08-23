Про це повідомляють #Букви.
У світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації.
Цей день в історії:
1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.
1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.
1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.
1939 — у Москві підписано Пакт Молотова—Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.
1942 — початок Сталінградської битви.
1975 — відкриття Харківського метрополітену.
1989 — у 50-ту річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція “Балтійський шлях”, коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).
1994 — позачергова сесія Севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.
1998 — встановлено відзнаку Президента України “Герой України”.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні християни відзначають день святого Лаврентія.
Прикмети:
Сильна спека або сильні дощі – до затяжної та мокрої осені;
Дощ і тепло – риболовля буде вдалою;
Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях буде хороший;
Іній на траві – зима буде ранньою та холодною.
Іменини святкують Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.