Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора.

Про це повідомляють #Букви.

У світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації.

Цей день в історії:

1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.

1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.

1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.

1939 — у Москві підписано Пакт Молотова—Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.

1942 — початок Сталінградської битви.

1975 — відкриття Харківського метрополітену.

1989 — у 50-ту річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція “Балтійський шлях”, коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).

1994 — позачергова сесія Севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.

1998 — встановлено відзнаку Президента України “Герой України”.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни відзначають день святого Лаврентія.

Прикмети:

Сильна спека або сильні дощі – до затяжної та мокрої осені;

Дощ і тепло – риболовля буде вдалою;

Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях буде хороший;

Іній на траві – зима буде ранньою та холодною.

Іменини святкують Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.