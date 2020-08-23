Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні в Ірані – День лікаря, в Білорусі – День працівників державної статистики, в Канаді – День “чорної стрічки”, в Румунії – День державного перевороту, в Данії – День Русалочки.
Пам’ятні дати 23 серпня
У 1904 році була запатентована автомобільний шинний ланцюг.
У 1913 році в Копенгагені відкрили пам’ятник Русалоньці – героїні казки Ганса Крістіана Андерсена.
1939 – в Москві підписано Пакт Молотова – Ріббентропа і секретний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх та СРСР.
У 1975 році був відкритий Харківський метрополітен.
1998 – засновано звання Герой України.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади.
Народні прикмети 23 серпня:
- Якщо вода спокійна, осінь і зима не будуть надто суворими;
- Сильна спека або сильні дощі – до затяжної і мокрій осені;
- Дощ і тепло – рибалка буде вдалою;
- Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях хороший буде;
- Іній на траві – зима буде ранньою і холодною;
- Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.
Що сьогодні можна робити
На Лаврентія не можна купатися в річках – це до нещастя.
Не можна прибирати в будинку, бо в нього прийдуть добрі духи, а їх можна буде прогнати, якщо прибирати.
Не варто займатися рукоділлям. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача.
23 серпня іменини Іменини у Лаврентія, Романа, Афанасія і В’ячеслава.