23 серпня о світі відзначають День недорогих авіаквитків, Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. В Україні - День державного прапора.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні в Ірані – День лікаря, в Білорусі – День працівників державної статистики, в Канаді – День “чорної стрічки”, в Румунії – День державного перевороту, в Данії – День Русалочки.

Пам’ятні дати 23 серпня

У 1904 році була запатентована автомобільний шинний ланцюг.

У 1913 році в Копенгагені відкрили пам’ятник Русалоньці – героїні казки Ганса Крістіана Андерсена.

1939 – в Москві підписано Пакт Молотова – Ріббентропа і секретний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх та СРСР.

У 1975 році був відкритий Харківський метрополітен.

1998 – засновано звання Герой України.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади.

Народні прикмети 23 серпня:

Якщо вода спокійна, осінь і зима не будуть надто суворими;

Сильна спека або сильні дощі – до затяжної і мокрій осені;

Дощ і тепло – рибалка буде вдалою;

Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях хороший буде;

Іній на траві – зима буде ранньою і холодною;

Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.

Що сьогодні можна робити

На Лаврентія не можна купатися в річках – це до нещастя.

Не можна прибирати в будинку, бо в нього прийдуть добрі духи, а їх можна буде прогнати, якщо прибирати.

Не варто займатися рукоділлям. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача.

23 серпня іменини Іменини у Лаврентія, Романа, Афанасія і В’ячеслава.