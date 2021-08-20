Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) в понеділок, 23 серпня, має оголосити про повне схвалення вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Наразі вакцину Pfizer використовують відповідно до дозволу на екстрене використання. Регуляторні органи намагались завершити процес до п’ятниці, але не встигли, бо потрібно було обробити багато документів й завершити переговори з компанією-виробником вакцини.

У FDA від коментарів відмовилися. Неофіційний дедлайн схвалення вакцини регулятором – 6 вересня.

Для екстреного використання вакцину Pfizer дозволили в грудні. Щеплення вакциною Pfizer отримали понад 203 мільйони осіб.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.