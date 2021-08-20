Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Наразі вакцину Pfizer використовують відповідно до дозволу на екстрене використання. Регуляторні органи намагались завершити процес до п’ятниці, але не встигли, бо потрібно було обробити багато документів й завершити переговори з компанією-виробником вакцини.
У FDA від коментарів відмовилися. Неофіційний дедлайн схвалення вакцини регулятором – 6 вересня.
Для екстреного використання вакцину Pfizer дозволили в грудні. Щеплення вакциною Pfizer отримали понад 203 мільйони осіб.
13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.
Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.
- У Вашингтоні (округ Колумбія, США) запроваджують обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 для всіх державних службовців місцевого рівня.