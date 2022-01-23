23 січня у світі святкують День Баунті, День вимірювання власної ноги та День почерку.

Про це повідомляють #Букви.

У США святкують також День пирогів. Також 23 січня – Всесвітній день свободи на Тайвані, в Китайській Республіці та в Південній Кореї.

Також 23 січня 1921 року з рушниці чекіста на очах у батька-священника було жорстоко вбито Миколу Леонтовича – композитора, громадського діяча, збирача музичного фольклору, педагога, автора всесвітньовідомої композиції “Щедрик”.

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святителя Григорія Ніського, греко-католицькі віряни вшановують пам’ять Пратулинських мучеників.

Пам’ятні події:

У 1593 році розпочалася найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких-Вишневських з одного боку та реєстровими козаками Криштофа Косинського – з іншого.

У 1912 році у нідерландському місті Гаага була підписана Міжнародна опіумна конвенція. Це була перший міжнародний договір про контроль наркотичних речовин.

У 1992 році у Києві відбувся Перший Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.

У 2002 році українець із Краматорська, 18-річний Руслан Пономарьов достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією міжнародної організації шахістів ФІДЕ.

У 2005 році відбулася президентська інавгурація Віктора Андрійовича Ющенка.

У цей день народилися:

У 1983 році народився Фредерік Стендаль, французький письменник, найбільш відомий за романом “Червоне і чорне”.

У 1882 році Едуард Мане – французький художник-імпресіоніст, його найвідоміші картини – “Сніданок на траві” та “Олімпія”.

У 1845 році народився Омелян Калужняцький – громадський діяч з Буковини, філолог, славіст, фольклорист і палеограф.

У 1849 році народився український меценат Богдан Ханенко. Він заснував Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.

У 1883 році народився український співак Михайло Донець, народний артист УРСР. Донець – жертва сталінського терору: його убили у катівні НКВС.

У 1891 році народився Павло Тичина – український поет, перекладач, публіцист.

У 1929 році народився Філарет – третій предстоятель УПЦ КП, Патріарх Київський і всієї Руси-України, український православний церковний діяч.

У 1949 році народився видатний український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець, батько лідера гурту “Плач Єремії” Тараса Чубая.

У 1974 році народилася Тіффані-Амбер Тіссен – американська акторка, відома за серіалом “Беверлі-Гіллз, 90210”.

Традиції та прикмети:

23 січня не можна імпульсивно починати нові справи – є ризик невдачі.

Також сьогодні не можна вживати багато алкоголю, злословити та бажати погано.

Якщо сьогодні погода ясна та без опадів – літо буде сухим і спекотним.

Якщо 23 січня буде багато снігу – врожай буде щедрим.

Якщо вночі гуде сильний вітер – чекайте на відлигу.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій.