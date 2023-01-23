Про це повідомляють #Букви.
У США святкують також День пирогів. Також 23 січня – Всесвітній день свободи на Тайвані, в Китайській Республіці та в Південній Кореї.
Також 23 січня 1921 року з рушниці чекіста на очах у батька-священника було жорстоко вбито Миколу Леонтовича – композитора, громадського діяча, збирача музичного фольклору, педагога, автора всесвітньовідомої композиції “Щедрик”.
У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святителя Григорія Ніського, греко-католицькі віряни вшановують пам’ять Пратулинських мучеників.
Пам’ятні події:
- У 1593 році розпочалася найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких-Вишневських з одного боку та реєстровими козаками Криштофа Косинського – з іншого.
- У 1912 році у нідерландському місті Гаага була підписана Міжнародна опіумна конвенція. Це була перший міжнародний договір про контроль наркотичних речовин.
- У 1992 році у Києві відбувся Перший Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
- У 2002 році українець із Краматорська, 18-річний Руслан Пономарьов достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією міжнародної організації шахістів ФІДЕ.
- У 2005 році відбулася президентська інавгурація Віктора Андрійовича Ющенка.
Що не можна робити 23 січня:
- Сьогодні забороняється погано думати про інших, лихословити.
- Забороняється ворожити.
- Також не варто займатися важкою роботою по дому – це може прикликати злидні.
- 23 січня не варто стригтися.
Традиції та прикмети:
- 23 січня не можна імпульсивно починати нові справи – є ризик невдачі.
- Також сьогодні не можна вживати багато алкоголю, злословити та бажати погано.
- Якщо сьогодні погода ясна та без опадів – літо буде сухим і спекотним.
- Якщо 23 січня буде багато снігу – врожай буде щедрим.
- Якщо вночі гуде сильний вітер – чекайте на відлигу.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій.
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22 січня Україна святкувала День Соборності, а світ – Свято IV Універсалу, день народження попкорну, день провітрювання блокнотних записів та день танцю восьми вуалей.