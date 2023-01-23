23 січня у світі святкують День Баунті, День вимірювання власної ноги та День почерку.

Про це повідомляють #Букви.

У США святкують також День пирогів. Також 23 січня – Всесвітній день свободи на Тайвані, в Китайській Республіці та в Південній Кореї.

Також 23 січня 1921 року з рушниці чекіста на очах у батька-священника було жорстоко вбито Миколу Леонтовича – композитора, громадського діяча, збирача музичного фольклору, педагога, автора всесвітньовідомої композиції “Щедрик”.

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святителя Григорія Ніського, греко-католицькі віряни вшановують пам’ять Пратулинських мучеників.

Пам’ятні події:

У 1593 році розпочалася найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких-Вишневських з одного боку та реєстровими козаками Криштофа Косинського – з іншого.

У 1912 році у нідерландському місті Гаага була підписана Міжнародна опіумна конвенція. Це була перший міжнародний договір про контроль наркотичних речовин.

У 1992 році у Києві відбувся Перший Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.

У 2002 році українець із Краматорська, 18-річний Руслан Пономарьов достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією міжнародної організації шахістів ФІДЕ.

У 2005 році відбулася президентська інавгурація Віктора Андрійовича Ющенка.

Що не можна робити 23 січня:

Сьогодні забороняється погано думати про інших, лихословити.

Забороняється ворожити.

Також не варто займатися важкою роботою по дому – це може прикликати злидні.

23 січня не варто стригтися.

Традиції та прикмети:

23 січня не можна імпульсивно починати нові справи – є ризик невдачі.

Також сьогодні не можна вживати багато алкоголю, злословити та бажати погано.

Якщо сьогодні погода ясна та без опадів – літо буде сухим і спекотним.

Якщо 23 січня буде багато снігу – врожай буде щедрим.

Якщо вночі гуде сильний вітер – чекайте на відлигу.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій.