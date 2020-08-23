23 та 24 серпня у Парку культури відбудеться "Lviv Ice Cream Market" - ярмарок морозива. Організатори вже вдруге пропонують львів’янам та гостям міста здійснити захоплюючу мандрівку у солодке та безтурботне дитинство.

“Переконана, на “Lviv Ice Cream Market” кожен зможе віднайти свій улюблений смак морозива. Класичне ванільне, фісташкове, з карамеллю, справжнє італійське джелато і навіть морозиво зі смаком аперолю… Виробники дивуватимуть не лише цікавими смаками, але й ефектною подачею продукту”, – каже Інна Кляп, співорганізатор події.

У програмі події також яскравий дизайн-маркет, де локальні бренди зможуть познайомити відвідувачів зі своєю продукцією – стильним дизайнерським одягом, аксесуарами, цікавим декором, посудом, книгами та ін.

Щовечора на території маркету діятиме DJ-place, де діджеї розважатимуть відвідувачів запальними сетами.

Окрім солодкого осередку, на території парку також діятиме невеликий фуд-корт, де відвідувачі зможуть скуштувати улюблену вуличну їжу.

Традиційно в рамках фестивалю буде функціонувати дитяча зона з цікавими розвагами, творчими майстер-класами.

Перший маркет морозива організатори провели торік, у липні, у внутрішньому дворику Ратуші. Подія має на меті організувати постійну платформу для підтримки локального підприємництва – місцевих виробників морозива та інших солодощів.

Вхід – безкоштовний

Години роботи маркету:

23 серпня – 12:00-21:00

24 серпня – 12:00 – 21:00

Посилання на подію: https://www.facebook.com/events/s/lviv-ice-cream-market-2020/2706217189657877/?ti=icl