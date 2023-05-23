Джерело: #Букви.
День Героїв — це день пам’яті усіх русинів-українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави, це свято величі духу українських вояків та воячок – борців за самостійну соборну Українську державу, і є символом незборимості української нації.
У 1941 році Організація Українських Націоналістів (ОУН) ухвалила рішення про щорічне святкування Дня Героїв 23 травня. Цей день став символом вшанування тих, хто віддав життя за незалежність українського народу.
Наприклад на Галичині проводяться офіційні урочистості. Водночас у столиці цього дня проводять панахиду та складають квіти біля меморіального знаку Героям Небесної сотні.
Особливе значення для становлення дати має подія, що сталася 23 травня 1938 року у Роттердамі. Тоді полковника Армії Української Народної Республіки (УНР) та засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця було вбито радянськими спецслужбами.
Євген Коновалець залишив по собі значну спадщину в історії України. Його ім’ям названа військова школа “Азов”, яка готує сержантів бригади за новітніми стандартами.
- 23 травня відзначають Міжнародний день викорінення акушерських свищів, Всесвітній день черепахи та День щасливої монетки. В Україні цього дня – День морської піхоти України та День Героїв. Християни сьогодні згадують апостола Симона.
- На фронті загинув поет, прозаїк, автор роману “Завод” Ігор Мисяк.
- 17 травня у боях на Луганщині загинув музикознавець і режисер дитячого телеканалу “Малятко TV” Іван Кузьмінський. Життя 39-річного діяча обірвалося в бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Діброва.
- Рік тому не лише український народ, але й увесь світ спостерігав за подіями, що стали точкою відліку, відколи всі зрозуміли, що попереду – тривала боротьба, ціна якої вимірюється життям. Центральним образом спротиву стала оборона у надлюдських умовах, що панувала в стінах “Азовсталі”. Місце, які українські оборонці перетворили на фортецю. І місце, яке згодом згадуватимуть як “сталеве серце”.