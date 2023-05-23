Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв. Це особливе свято, коли ми вшановуємо тих, хто боровся за свободу та незалежність України.

Джерело: #Букви.

День Героїв — це день пам’яті усіх русинів-українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави, це свято величі духу українських вояків та воячок – борців за самостійну соборну Українську державу, і є символом незборимості української нації.

У 1941 році Організація Українських Націоналістів (ОУН) ухвалила рішення про щорічне святкування Дня Героїв 23 травня. Цей день став символом вшанування тих, хто віддав життя за незалежність українського народу.

Наприклад на Галичині проводяться офіційні урочистості. Водночас у столиці цього дня проводять панахиду та складають квіти біля меморіального знаку Героям Небесної сотні.

Особливе значення для становлення дати має подія, що сталася 23 травня 1938 року у Роттердамі. Тоді полковника Армії Української Народної Республіки (УНР) та засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця було вбито радянськими спецслужбами.

Євген Коновалець залишив по собі значну спадщину в історії України. Його ім’ям названа військова школа “Азов”, яка готує сержантів бригади за новітніми стандартами.