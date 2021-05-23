Сьогодні, 23 травня, у світі відзначають День черепахи та День щасливої монетки. В Україні сьогодні День морської піхоти.

Про це розповідають #Букви.

День морської піхоти України започаткований у 2014 році, і у 2014-2017 роках відзначався 16 листопада. Чинна дата святкування – 23 травня, встановлена указом президента України у 2018 році.

Цей день в історії:

1536 — засновано Португальську інквізицію.

1592 — у Венеційській республіці Свята інквізиція арештувала італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі.

1666 — за рішенням Православного собору розстрижений і підданий церковному прокляттю протопоп Аввакум Петрович. Початок церковного розколу в Московському царстві.

1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака “Кудашев-1”.

1927 — У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.

2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — “Червоний хутір”.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні християни вшановують пам’ять апостола Симона Зилота.

Прикмети погоди:

Сьогодні йде дощ – варто чекати непогожого літа.

На небі впродовж дня купчасті хмари – попереду кілька сонячних і теплих днів.

До світанку чутно пташині пісні – буде дощ.

День янгола святкують Василь, Семен, Таїсія, Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, Єфросинія.