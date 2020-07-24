Про це повідомляється в Українському центрі оцінювання освіти.
Уточнюється, що 23 тисячі серед всіх тих, хто складав ЗНО становить близько 10%.
У тестуванні з української мови, яке є єдиним обов’язковим іспитом для випускників, брали участь 275 тисяч людей. Прохідний результат в 22 бали не подолали 8,32% учасників, що дорівнює приблизно 23 тисячам людей.
У свою чергу достатній прохідний бал з історії України не набрали 13,19% з 178 714, що здавали предмет. Це близько 23 тисяч тих, хто складав це тестування.
Нагадаємо, що 25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
- 30 червня, в Україні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.
- 2 липня відбулося ЗНО з фізики.
- 7 липня відбуделося зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови.
- 15 липня українські абітурієнти складали ЗНО з географії.
- Раніше повідомлялося, що показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).