За результатами проведення Зовнішнього незалежного оцінювання 23 тисячі з тих, хто складав, не знають українську мову та історію.

Про це повідомляється в Українському центрі оцінювання освіти.

Уточнюється, що 23 тисячі серед всіх тих, хто складав ЗНО становить близько 10%.

У тестуванні з української мови, яке є єдиним обов’язковим іспитом для випускників, брали участь 275 тисяч людей. Прохідний результат в 22 бали не подолали 8,32% учасників, що дорівнює приблизно 23 тисячам людей.

У свою чергу достатній прохідний бал з історії України не набрали 13,19% з 178 714, що здавали предмет. Це близько 23 тисяч тих, хто складав це тестування.

Нагадаємо, що 25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.