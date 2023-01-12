Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував результати двох раундів переговорів з російською стороною в Туреччині. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота, також є великий позитив щодо інформації про 23 українських захисників.

Про це Лубінець зазначив у Facebook.

Питання зниклих безвісти пропрацьовується окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив, наголосив український омбудсмен.

Лубінець також зауважив, що після цих перемовин російська сторона вперше поїхала з пропозиціями, які попередньо обговорювали. Водночас про “прорив” поки ще не мовиться, сторони обмінюються списками, інформацією.

Окрім цього, під час зустрічі обговорювали питання цивільних осіб, які фактично з 2014-го року перебувають у полоні в РФ. Є список осіб, які з 2014-го в полоні, є список “бранців Кремля” — 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу.

За словами омбудсмена, російська сторона напевно вперше погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці полонені перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення.

Працюємо заради повернення кожного українця додому”, – зазначив Лубінець.

Зауважимо, 11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів — Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.

Під час першої зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.

На другій зустрічі до омбудсменів доєднались Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.