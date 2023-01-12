Про це Лубінець зазначив у Facebook.
Питання зниклих безвісти пропрацьовується окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив, наголосив український омбудсмен.
Лубінець також зауважив, що після цих перемовин російська сторона вперше поїхала з пропозиціями, які попередньо обговорювали. Водночас про “прорив” поки ще не мовиться, сторони обмінюються списками, інформацією.
Окрім цього, під час зустрічі обговорювали питання цивільних осіб, які фактично з 2014-го року перебувають у полоні в РФ. Є список осіб, які з 2014-го в полоні, є список “бранців Кремля” — 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу.
За словами омбудсмена, російська сторона напевно вперше погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці полонені перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення.
Працюємо заради повернення кожного українця додому”, – зазначив Лубінець.
Зауважимо, 11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів — Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.
Під час першої зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.
На другій зустрічі до омбудсменів доєднались Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.
- РФ досі не повертає деяких військових, які перебувають у полоні з 2014 року.
- 8 січня у результаті успішного обміну військовополоненими вдалося повернути на підконтрольну територію 50 українських захисників.
- 31 грудня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 140 українських захисників.
- Україні під час обміну військовополоненими повернули парамедика Асана Ісенаджиєва. Він перебував на “Азовсталі” під час оборони Маріуполя, де надавав допомогу постраждалим.
- За даними громадської організації “КримSOS”, 575 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень російськими окупантами.