23 вересня у світі відзначають Міжнародний день мови жестів, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи та День шашок. За церковним календарем сьогодні день святителів Павла і Петра.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день мови жестів: 23 вересня обрали, тому що саме цього дня у 1951 році в Римі була заснована Всесвітня федерація глухих, яка об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

Основна мета відзначення Міжнародного дня жестових мов – підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення їх статусу.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми: саме 23 вересня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон для протидії дитячій проституції.

Однак експлуатація жінок все ще залишається досить серйозною проблемою сьогодення. Понад 1,8 мільйона населення світу є жертвами торгівлі людьми. Серед них 70% – жінки, а третина – діти.

День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи: вперше подія була організована 2008 року французькою Асоціацією студентського фонду міста разом з партнерами. Дуже важливо, щоб усі учні закінчували середню школу та отримували дипломи.

День шашок: 23 вересня у світі проводиться День шашок. Дата вибрана на честь знаменитої промови про “шашки”, яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Це сталося після того, як він отримав у подарунок чудового кокер-спанієля і його запідозрили в корупції.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Литва – День пам’яті жертв геноциду

Саудівська Аравія – День єдності королівства

Японія – День осіннього рівнодення Сюбун-но-хі

Киргизстан – День державної мови

Бутан – Благословенний день дощу

Перу – День весни, дружби та молодості

Франція – День гастрономії

Бразилія – День промислових технічних фахівців та Національний день морозива

Аргентина – День політичних прав жінок і День громадських бібліотек

Бруней – Національний день вчителя

Цього дня у світі:

1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновив право Папи Римського призначати єпископів і гарантував церкві повернення раніше захоплених церковних земель

1595 — іспанський уряд прийняв рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій

1846 — Йоганн Готфрід Галле та Генріх Луї д’Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи

1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку

1913 — француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море

1918 — Рада Міністрів Української Держави ухвалила виділення морського міністерства в окреме відомство (поєднання обов’язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом)

1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна

1919 — почався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями

1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об’єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева)

1921 — у Празі вийшов перший номер газети “Громадський вісник” — орган Українського громадського комітету

1932 — Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об’єднані в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році

1939 — Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам

1944 — згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку

1945 — британо-французькі війська зайняли Сайгон — найбільше місто Південного В’єтнаму

1991 — Вірменія проголосила незалежність

1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух

1993 — Кабінет Міністрів України схвалив постанову “Про утворення Національної ради з географічних назв”

1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 — яка зобов’язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово

2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію

2008 — презентація першої версії операційної системи Android

Яке сьогодні церковне свято:

23 вересня вшановується пам’ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мученицькою смертю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Прикмети:

Багато горобини в лісі – до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

Традиції:

23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб.

Однак зривати всю горобину з дерев неможна, треба залишити ягоди і для птахів.

Наші предки вважали, що на 23-й день вересня голос серця переважає над розумом. Слухайте сьогодні свою інтуїцію – не обдурить.

Іменини цього дня відзначають:

Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.