Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день мови жестів: 23 вересня обрали, тому що саме цього дня у 1951 році в Римі була заснована Всесвітня федерація глухих, яка об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.
Основна мета відзначення Міжнародного дня жестових мов – підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення їх статусу.
Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми: саме 23 вересня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон для протидії дитячій проституції.
Однак експлуатація жінок все ще залишається досить серйозною проблемою сьогодення. Понад 1,8 мільйона населення світу є жертвами торгівлі людьми. Серед них 70% – жінки, а третина – діти.
День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи: вперше подія була організована 2008 року французькою Асоціацією студентського фонду міста разом з партнерами. Дуже важливо, щоб усі учні закінчували середню школу та отримували дипломи.
День шашок: 23 вересня у світі проводиться День шашок. Дата вибрана на честь знаменитої промови про “шашки”, яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Це сталося після того, як він отримав у подарунок чудового кокер-спанієля і його запідозрили в корупції.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Литва – День пам’яті жертв геноциду
- Саудівська Аравія – День єдності королівства
- Японія – День осіннього рівнодення Сюбун-но-хі
- Киргизстан – День державної мови
- Бутан – Благословенний день дощу
- Перу – День весни, дружби та молодості
- Франція – День гастрономії
- Бразилія – День промислових технічних фахівців та Національний день морозива
- Аргентина – День політичних прав жінок і День громадських бібліотек
- Бруней – Національний день вчителя
Цього дня у світі:
- 1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновив право Папи Римського призначати єпископів і гарантував церкві повернення раніше захоплених церковних земель
- 1595 — іспанський уряд прийняв рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій
- 1846 — Йоганн Готфрід Галле та Генріх Луї д’Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи
- 1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку
- 1913 — француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море
- 1918 — Рада Міністрів Української Держави ухвалила виділення морського міністерства в окреме відомство (поєднання обов’язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом)
- 1919 — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна
- 1919 — почався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями
- 1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об’єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева)
- 1921 — у Празі вийшов перший номер газети “Громадський вісник” — орган Українського громадського комітету
- 1932 — Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об’єднані в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу
- 1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році
- 1939 — Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам
- 1944 — згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку
- 1945 — британо-французькі війська зайняли Сайгон — найбільше місто Південного В’єтнаму
- 1991 — Вірменія проголосила незалежність
- 1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух
- 1993 — Кабінет Міністрів України схвалив постанову “Про утворення Національної ради з географічних назв”
- 1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 — яка зобов’язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово
- 2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію
- 2008 — презентація першої версії операційної системи Android
Яке сьогодні церковне свято:
23 вересня вшановується пам’ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мученицькою смертю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.
Прикмети:
- Багато горобини в лісі – до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.
- Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
- Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
- Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.
Традиції:
- 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб.
- Однак зривати всю горобину з дерев неможна, треба залишити ягоди і для птахів.
- Наші предки вважали, що на 23-й день вересня голос серця переважає над розумом. Слухайте сьогодні свою інтуїцію – не обдурить.
Іменини цього дня відзначають:
Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 23 вересня, у більшості українських областей очікуються опади у вигляді дощу. Омине волога погода лише південь та деякі центральні регіони.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 22 вересня.