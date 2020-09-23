#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день жестових мов (International Day of Sign Languages) відзначається під егідою ООН з 2017 року і покликаний звернути увагу суспільства на проблеми глухих і слабочуючих людей.
День державної мови святкує Киргизстан в честь прийняття в 1989 році закону про мову.
День політичних прав жінок і День громадських бібліотек відзначається в Аргентині.
Свято осіннього рівнодення Сюбун-но-хі в Японії приурочене пам’яті покійних предків.
Національний день морозива – свято проводиться в Бразилії.
День гастрономії – кулінарне свято вшановується у Франції.
Національний день Саудівської Аравії – святкують в честь об’єднання частин арабського королівства в 1932 році.
День пам’яті жертв геноциду шанує Литва в пам’ять про початок ліквідації Вільнюського гетто в 1943 році.
Православні свята 23 вересня
23 вересня православна церква вшановує пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.
У народі шануються Петро і Павло Горобинники. З давніх-давен горобину наділяли чудодійними властивостями, здатними позбавити від багатьох хвороб. Її заготовляли в різному вигляді: ягоди, настоянки, наливки, компоти, кваси. А гілками горобини прикрашали будинок і виганяли нечисту силу.
Зазвичай на Петра й Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб.
Однак не можна було зривати всю горобину з дерев – залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.
Говорили, що саме до сьогоднішнього дня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званого “зацукрованого” смаку.
Прикмети:
- В день Петра і Павла гілки горобини вішали під дах будинку – вважалося, що це на щастя;
- якщо гілкою горобини намалювати навколо себе коло, то це допоможе від поганих снів;
- якщо горобина вродила багато – осінь буде сирої, а зима – суворою.
- гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
Що не можна робити:
- Не можна сваритися, лаятися і кричати;
- Не можна босоніж ходити по росі;
- Не можна займатися важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома старі і поламані речі;
- Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;
- Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.
Іменинники 23 вересня
63 до н. е. – Гай Юлій Цезар Октавіан Август, перший римський імператор (27 до н. Е.-14).
1819 – Арман Іполит Луї Фізо, французький фізик, першим виміряв швидкість світла.
1861 – Роберт Бош, німецький інженер, винахідник, засновник фірми Bosch.
1872 – Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, педагог.
Іменини: Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.