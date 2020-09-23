У середу, 23 вересня, під егідою ООН святкують Міжнародний день мови жестів. У той же час православні християни вшановують пам'ять святих Петра і Павла.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день жестових мов (International Day of Sign Languages) відзначається під егідою ООН з 2017 року і покликаний звернути увагу суспільства на проблеми глухих і слабочуючих людей.

День державної мови святкує Киргизстан в честь прийняття в 1989 році закону про мову.

День політичних прав жінок і День громадських бібліотек відзначається в Аргентині.

Свято осіннього рівнодення Сюбун-но-хі в Японії приурочене пам’яті покійних предків.

Національний день морозива – свято проводиться в Бразилії.

День гастрономії – кулінарне свято вшановується у Франції.

Національний день Саудівської Аравії – святкують в честь об’єднання частин арабського королівства в 1932 році.

День пам’яті жертв геноциду шанує Литва в пам’ять про початок ліквідації Вільнюського гетто в 1943 році.

Православні свята 23 вересня

23 вересня православна церква вшановує пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

У народі шануються Петро і Павло Горобинники. З давніх-давен горобину наділяли чудодійними властивостями, здатними позбавити від багатьох хвороб. Її заготовляли в різному вигляді: ягоди, настоянки, наливки, компоти, кваси. А гілками горобини прикрашали будинок і виганяли нечисту силу.

Зазвичай на Петра й Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб.

Однак не можна було зривати всю горобину з дерев – залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.

Говорили, що саме до сьогоднішнього дня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званого “зацукрованого” смаку.

Прикмети:

В день Петра і Павла гілки горобини вішали під дах будинку – вважалося, що це на щастя;

якщо гілкою горобини намалювати навколо себе коло, то це допоможе від поганих снів;

якщо горобина вродила багато – осінь буде сирої, а зима – суворою.

гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Що не можна робити:

Не можна сваритися, лаятися і кричати;

Не можна босоніж ходити по росі;

Не можна займатися важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі і поламані речі;

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;

Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

Іменинники 23 вересня

63 до н. е. – Гай Юлій Цезар Октавіан Август, перший римський імператор (27 до н. Е.-14).

1819 – Арман Іполит Луї Фізо, французький фізик, першим виміряв швидкість світла.

1861 – Роберт Бош, німецький інженер, винахідник, засновник фірми Bosch.

1872 – Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, педагог.

Іменини: Павло, Петро, ​​Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.