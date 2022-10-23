Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День Mole
- День iPod
- День авіатора в Бразилії
- День визволення Лівії
- День доктора в Мексиці
- День змін на краще
- День організатора ток-шоу
- День перемоги та звільнення в Лівії
- День революційної боротьби в Республіці Македонія
- Національний день Угорщини
- Національний день бостонського кремового пирога в США
- Національний день медичних асистентів в США
- Національний день юристів в США.
Цей день в історії:
787 — Другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.
1086 — мусульманські війська розбили християн при Саграхасі в Іспанії.
1864 — За імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо.
1917 — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.
1946 — Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.
1956 — в столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам’ятника польському полководцю Бему до пам’ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.
1990 — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем’єр-міністра Масола.
1994 — Держдума РФ прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.
2001 — Компанія Apple представляє перший iPod.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни 23 жовтня вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії.
Прикмети:
- дме східний або північний вітер – чекайте похолодання;
- немає морозу – зими ще 4 тижні не буде.
Що не можна робити 23 жовтня:
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна спалювати листя;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна дивитись на відображення Місяця у воді.
Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл.