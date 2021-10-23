У суботу, 23 жовтня, відзначають День створення Землі та Міжнародний день снігового барса.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День Mole

День iPod

День авіатора в Бразилії

День визволення Лівії

День доктора в Мексиці

День змін на краще

День організатора ток-шоу

День перемоги та звільнення в Лівії

День революційної боротьби в Республіці Македонія

Національний день Угорщини

Національний день бостонського кремового пирога в США

Національний день медичних асистентів в США

Національний день юристів в США.

Цей день в історії:

787 — Другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1086 — мусульманські війська розбили християн при Саграхасі в Іспанії.

1864 — За імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо.

1917 — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.

1946 — Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

1956 — в столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам’ятника польському полководцю Бему до пам’ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.

1990 — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем’єр-міністра Масола.

1994 — Держдума РФ прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.

2001 — Компанія Apple представляє перший iPod.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни 23 жовтня вшановують пам’ять мучеників Євлампія і Євлампії.

Прикмети:

дме східний або північний вітер – чекайте похолодання;

немає морозу – зими ще 4 тижні не буде;

Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл.