Станом на ранок 24 травня 2022 року 234 дитини загинуло та понад 433 поранено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 146, Київській — 116, Харківській — 103, Чернігівській — 68, Луганській — 50, Херсонській — 49, Миколаївській — 45, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

22 травня в лікувальному закладі Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу окупантами. 20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське, Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер. 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Лисичанськ, Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.