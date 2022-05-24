Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 146, Київській — 116, Харківській — 103, Чернігівській — 68, Луганській — 50, Херсонській — 49, Миколаївській — 45, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.
22 травня в лікувальному закладі Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу окупантами. 20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське, Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер. 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Лисичанськ, Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що українські військові виявили на звільнених територіях Миколаївської області пошкоджені автівки із понівеченими та розстріляними тілами людей, які намагалися покинути тимчасово окуповані росіянами території. Серед загиблих знайшли тіла двох дітей молодшого шкільного віку.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії присвятив листа українським дітям, назвавши їх прикладом сили та гідності. Він наголосив, що під час відвідин Києва йому було “дуже сумно” бачити вулиці та парки столиці без молоді.