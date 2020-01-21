UBA 2020 – це перша наймасштабніша міжнародна конференція в Україні, присвячена бізнес-аналізу. Українські та зарубіжні доповідачі (Ronald G. Ross, Torsten J. Koerting, Jared Gorai, Stefan Bossuwé, Sasha Reminnyi, Roel Wieringa, Pavlo Kuznyetsov, Denys Gobov, Nati Nazar, Victoria Cupet, Vyacheslav Pankratov, Michael Rutledge, Bart Hoitink) поділяться практичними кейсами та інсайтами.

Подія в цифрах:

3 дні

30 + топових спікерів

500+ учасників

10 воркшопів

5 потоків

Перший день Workshop Day конференції UBA Conference 2020 розпочнеться з майстер-класів від провідних експертів бізнес-аналізу. Заплановано 10 воркшопів з максимальною кількістю учасників – 40. У кінці дня власників бізнес-квитків чекає пивний тур. Учасники зможуть познайомитись за келихом пива і під шум хорошої музики поспілкуватися. Це хороший момент знайти нових друзів, а можливо партнерів.

Для спікерів та учасників преміум-квитків організовуємо пре-паті. Вечірка допоможе у неформальній обстановці познайомитись і поспілкуватися з однодумцями.

Другий день Talks day — 5 паралельних потоків про:

Analysis & Design — про нові виклики та контекст проектів: аналіз не атомарних процесів, Enterprise architecture. Поговоримо про те як розуміти agility природу сучасного бізнесу, а також про різноманітні інструменти та техніки для кожного з можливих контекстів проекту.

Tomorrow’s Professional — про секрети успішного лідерства та ефективного управління. Поговоримо про справжнє призначення лідера, завдання лідера, управлінські та міжособистісні навички для подальшого зростання.

Product Management — про визначення ринкових проблем і методи їх вирішення.

Expert Techniques — про аналіз існуючих технік, пов’язаних практик та їхніх практичних результатів.

Ask Me Anything — ви можете поставити будь-яке питання спікеру і отримати ті відповіді, яких точно немає в інтернеті і в жодній профільній книжці.

Таким чином учасники можуть спілкуватись, знайомитись та обмінюватись досвідом з фахівцями у сфері бізнес-аналізу. Для цього створено Business lounge zone — місце, де можна отримати індивідуальну консультацію від експертів та спеціальних гостей конференції UBA Conference 2020. Кожен спікер після своєї доповіді відразу йде в зону business lounge. Він буде мати 30 хв, щоб відповісти на всі питання.

Після цього учасників чекає офіційна вечірка з музикою, драйвом, танцями, напоями і смачними закусками.

Третій день Study Tour. Концепція усього дня базується на тому, що кожен учасник може потрапити за лаштунки 3-ох міжнародних IT-компаній. Жива розмова з лідерами допоможе знайти відповіді на багато питань і перейняти практичний досвід. Ви поговорите про історію успіху, засновників, початок кар’єри, болі, невдачі і сотні інших моментів, які вам захочеться обговорити. Основна мета полягає у тому, щоб кожен учасник отримав цінну інформацію, яка у майбутньому допоможе закрити десяток успішних і прибуткових проектів.

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UBA Conference 2020 – відкриває можливості нетворкінгу в інтернаціональному середовищі: нові знайомства, обмін досвідом, спілкування з експертами галузі.

Офіційний сайт конференції: ukraineba.org

24-26 квітня 2020 року в Києві по вул. В. Гетьмана 6 в Mercure Congress Centre.

Вартість: 105-200 євро