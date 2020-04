#Букви зібрали цікаві факти про деякі з них.

24 квітня – День солідарності молоді

Це свято відзначають з 1957 року. У той час Всесвітня федерація демократичної молоді вирішила привернути увагу до себе і до проблем, з якими стикаються молоді люди.

У цей день різні організації звертають увагу на проблеми молоді. За задумом ініціаторів свята, в цей день прийнято нагадувати про важливість освіти, вирішення проблем, культурне виховання молоді.

Міжнародний день дипломатії заради миру

Цей день (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеєю ООН в грудні 2018 року.

У цей день прийнято популяризувати будь-які ініціативи на благо світу і мирні способи врегулювання конфліктів різного рівня і характеру, починаючи від політичного, ідеологічного та економічного протистояння, і закінчуючи протистоянням релігійного або етнонаціонального характеру.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

Це свято (World Day for Laboratory Animals) засноване NAVS в 1979 році і підтримане ООН.

Дату свята обрали на честь колишнього президента NAVS Х’ю Касвелла Тріменхіра Даудінга, першого барона Даудінга, який народився в цей день.

В середині ХХ століття в багатьох країнах розгорнувся громадський рух під гаслом “Краса без жорстокості”, в результаті чого значна кількість косметичних підприємств перейшла на рослинну сировину (тобто без тваринних компонентів) і альтернативне тестування (без використання тварин). Таку продукцію позначають фірмовим знаком: кролик в колі і напис – “Not tested for animals” (“Не випробувано на тваринах”), або знаком “V” (веган).

У цей день захисники тварин проводять демонстрації і акції протесту активістів, які виступають проти використання тварин в лабораторних дослідженнях.

В інших країнах у цей день відзначають Національний день посадки дерев в США, День пам’яті співробітників МНС Росії, Національний день місцевого самоврядування в Індії.

Іменинники 24 квітня

У цей день привітання з днем ​​янгола приймають Григорій, Фідель, Антип, Іван, Яків.

В цей день народилися такі знаменитості й історичні особистості:

1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор, учитель Баха, Моцарта.

1743 – Едмунд Картрайт, англійський винахідник механічного ткацького верстата.

1791 – Микола Бестужев, декабрист, історик російського флоту, художник.

1845 – Карл Фрідріх Георг Шпітелер, швейцарський письменник, романіст, есеїст, лауреат Нобелівської премії 1919 року.

1942 – Барбара Стрейзанд, американська співачка і актриса.

1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр.

1968 – Ейдан Гіллен, ірландський актор.

Церковні свята

У цей день православні згадують про Світлу седмицю, святкування ікони Божої Матері “Живоносне Джерело”. На іконі зображена Пресвята Богородиця з Ісусом над величезною кам’яною чашею, що стоїть у водоймі. Біля водойми, наповненої життєдайною водою, зображено стражденних тілесними недугами, пристрастями і душевними немочами. Всі вони п’ють цю цілющу воду і отримують зцілення.

Згідно з легендою, багато століть назад, в Константинополі, біля джерела, зарослого кущами, воїн Лев Маркелл, майбутній імператор, зустрів сліпого, подорожнього, що збився з дороги. Тоді Лев допоміг йому вийти на стежку і влаштуватися в тіні для відпочинку, а сам відправився на пошуки води.

Після цього Лев почув голос, який вказав йому, де знаходиться вода. Напившись, сліпий прозрів. Пізніше, на цьому місці було споруджено храм на честь Богородиці.

Прикмети 24 квітня

В цей день в світі вшановують пам’ять святого Антипа, якого вважають покровителем і цілителем. Вважалося, що якщо у людини болить зуб, то до нього можна просто прикласти срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши потім до ікони святого Антипія. Після цього зуби перестануть хворіти раз і назавжди.

Також в цей день ворожили на погоду і врожай. Роботи з посіву і посадки не проводили, оскільки вважали цей час несприятливим для такої діяльності. Насіння і розсада можуть загинути.

Вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно.

Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з’єднуються одна з одною – чекай сильної зливи.

Дощ на Антипа – грибного літа чекай.

Зацвіла верба – чекай потепління.

Холодний ранок і сонячний день обіцяє швидке зростання ярих.

Вода розливається вдруге більше, ніж раніше – прикмета до того, що вродить пізній посів.

24 квітня: цей день в історії

1184 до н.е. – за переказами, в цей день грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня.

1605 – московський престол зайняв 16-річний Федір Борисович, син Бориса Годунова.

1671 – в Кагальнике схоплено голову козачого бунту Степана Разіна.

1833 – в США запатентовано газовану воду.

1884 – Грінвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана.

1900 – видано основну книгу Зігмунда Фрейда “Тлумачення снів”.

1918 – на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради.

1919 – більшовики на один день захопили Київ.

1940 – Генріх Гіммлер підписав наказ про створення концентраційного табору в Освенцімі.

1953 – англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.

1957 – на Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: “Не треба читати багато книг”.

1967 – в Греції хунта “чорних полковників” заборонила носіння міні-спідниць.

1987 – в Перській затоці американський флот уперше в світі використав дельфінів у військових цілях.

2004 – Віталій Кличко в бою з Корі Сандерсом завоював титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC.