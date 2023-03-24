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24 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Християни сьогодні день пам’яті святителя Софронія Єрусалимського.

П’ятниця, 24 березня 2023, 07:34
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Всесвітній день боротьби проти туберкульозу: встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відзначається щороку 24 березня в ознаменування того, що цього дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу — туберкульозну бацилу. Це стало першим кроком на шляху діагностування і лікування небезпечного захворювання.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв: цей день у календарі вибрано на честь Оскара Арнульфо Ромеро-і-Гальдамеса – архієпископа Сан-Сальвадора. Він виступав проти будь-якої несправедливості, особливо бідності і соціальної нерівності. 24 березня 1980 року він був убитий прихильниками радикальних течій.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Аргентина – День пам’яті про правду і справедливість
  • Уганда – День посадки дерев
  • США – День родзинок в шоколаді

Цього дня у світі:

  • 1155 — Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.
  • 1603 — Токуґава Ієясу став сьоґуном Японії.
  • 1603 — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об’єднані.
  • 1654 — підписані Березневі статті Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем.
  • 1721 — Йоганн Себастьян Бах презентував шість оркестрових концертів[en] маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському.
  • 1794 — початок повстання Костюшка проти Росії та Пруссії.
  • 1882 — німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха.
  • 1898 — в Америці продали перший автомобіль — модель “Вінтон” обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
  • 1918 — Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговій сферах.
  • 1933 — закон Рейхстагу скасував громадянські свободи та передав надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру.
  • 1956 — реабілітований російський історик Лев Гумільов, який знаходився в таборах за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності.
  • 1932 — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія.
  • 1933 — вступає в дію закон, напередодні прийнятий німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично призупиняє дію Конституції. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера.
  • 1940 — вибори депутатів Верховних органів державної влади Радянського Союзу і Радянської України на Західних землях України.
  • 1972 — прем’єра фільму “Хрещений батько”, що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
  • 1972 — пограбування United California Bank: з розбитого сейфа викрадачі потягли 9 млн доларів.
  • 1975 — Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера (Chuck Wepner) у Клівленді.
  • 1976 — переворот в Аргентині: військова хунта скинула Ісабель Перон, почалися політичні репресії.
  • 1980 — вбивство правими бойовиками Сальвадорського архієпископа Оскара Ромеро розкрутило спіраль насилля громадянської війни.
  • 1989 — танкер “Ексон Вальдез” (“Exxon Valdez”) натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тонн нафти.
  • 1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
  • 1989 — у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
  • 1990 — Іслам Карімов став президентом Узбекистану.
  • 1999 — після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу почали авіаційні атаки проти об’єктів на терені СРЮ.
  • 1999 — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.
  • 1999 — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.
  • 2001 — Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.

Яке сьогодні церковне свято:

24 березня у православному календарі — день пам’яті святителя Софронія Єрусалимського. Народився майбутній єпископ Єрусалима в Дамаску (Візантійська імперія) 560 року. Він тривалий час відвідував монастирі, де знайомився з різними пустельниками. Саме так Софроній почав дружити з Іваном Мосхом, який став його наставником і побратимом.

Чоловіки разом вирушили до Сирії та Малої Азії. А також 580 року постриглися в ченці у Єгипті. 634 року Софроній став єгипетським єпископом. Він одразу скликав інших єпископів на Синод, де засудив єресь монолітів. Помер в Олександрії (Єгипет) 638 року.

Прикмети:

  • Швидко та низько летять журавлі — чекайте на негоду.
  • Ранні ластівки означають — цей рік буде щасливим
  • Вночі і вранці іній — наступного дня не буде дощу.
  • Прилетіли качки і граки — вже буде тепло.

Традиції:

  • В народі казали, що цього дня починала кувати перша зозуля. Якщо почуєте її спів, потрібно подзвеніти дріб’язком у кишені, щоб водилися гроші.
  • Жінкам при співі зозулі рекомендується поплакати – тоді весь рік сліз не буде.
  • За давніми повір’ями, в цей день не можна залишати друзів або родичів доглядати за малюком, інакше дитина виросте примхливою і неслухняною.

Іменини сьогодні святкують:

Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній.

Теги: 24 березня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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