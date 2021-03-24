Про це розповідають #Букви.
В Україні 24 березня відзначають День фтизіатра.
Цей день в історії:
1155 — Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.
1603 — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об’єднані.
1882 — Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.
1898 — в Америці продали перший автомобіль — модель “Вінтон” обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
1918 — Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.
1932 — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія.
1972 — прем’єра фільму “Хрещений батько”, що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
1976 — військовий переворот в Аргентині; протягом наступних 6 років від державного терору загинуло близько 30 000 людей.
1980 — у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.
1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
1989 — у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
1999 — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.
2001 — Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.
Яке сьогодні православне свято
Сьогодні віряни вшановують архієпископа Євфимія II, який жив у 15 столітті. Його батько був священником – вони з дружиною тривалий час не могли мати дітей.
Подружжя в молитвах пообіцяло присвятити свою дитину Богові. У 15 років майбутній архієпископ прийняв чернечий постриг.
Прикмети погоди
Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
Пухнастий іній віщує гарну погоду.
Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.
24 березня День ангела відзначають: Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній.