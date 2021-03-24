Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти туберкульозу та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв.

Про це розповідають #Букви.

В Україні 24 березня відзначають День фтизіатра.

Цей день в історії:

1155 — Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.

1603 — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об’єднані.

1882 — Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.

1898 — в Америці продали перший автомобіль — модель “Вінтон” обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.

1918 — Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

1932 — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія.

1972 — прем’єра фільму “Хрещений батько”, що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.

1976 — військовий переворот в Аргентині; протягом наступних 6 років від державного терору загинуло близько 30 000 людей.

1980 — у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.

1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.

1989 — у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.

1999 — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.

2001 — Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.

Яке сьогодні православне свято

Сьогодні віряни вшановують архієпископа Євфимія II, який жив у 15 столітті. Його батько був священником – вони з дружиною тривалий час не могли мати дітей.

Подружжя в молитвах пообіцяло присвятити свою дитину Богові. У 15 років майбутній архієпископ прийняв чернечий постриг.

Прикмети погоди

Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.

Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.

Пухнастий іній віщує гарну погоду.

Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.

Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.

24 березня День ангела відзначають: Катерина, Макартан, Симон, Василь, Євфимій, Епимах, Патрикій, Піоній, Софроній.