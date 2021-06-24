Сьогодні, 24 червня, у світі відзначають День басейну.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висадився на території, відомій сьогодні як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII.

1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.

1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній “Гусак і рожен” і заснували Велику ложу Англії — об’єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух. А починалося все з будівництва собору Святого Петра в Лондоні під керівництвом знаменитого архітектора Крістофера Рена.

1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу.

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.

1917 — у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні.

1941 — у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи “з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента”.

1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу — райцентр Ровенської області і “вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів”.

1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО.

1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйонів людей.

1973 — з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії.

1982 — Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом: він полетів у космос на радянському “Союзі-Т6”.

2011 — у Печерському районному суді Києва почався суд над Юлією Тимошенко у справі про укладення газового контракту з Росією 2009 року.

Яке сьогодні церковне свято:

24 червня православні вшановують апостолів Варфоломія і Варнаву.

Прикмети погоди:

Суниця почервоніла до цього дня – хороший врожай ягід цього літа.

Задушливий ранок – до негоди.

Якщо бджоли сьогодні сидять у вуликах весь день – скоро будуть дощі.

Гроза і грім в цей день віщують затяжну негоду.

Туман стелиться по воді – значить, буде багато грибів.

Сьогодні іменини святкують Варнава, Варфоломій, Варвара.