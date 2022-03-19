Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога – 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.
У Миколаївській та Сумській області українські воїни знищили кілька російських колон, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
Існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом РФ буде прийнято рішення внесення змін до чинного законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території РФ із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії.
З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців ЗС РФ та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.
Ворог продовжує зазнає суттєвих втрат. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.
- Нагадаємо, згідно з аналізом і супутниковими знімками Maxar Technologies, російські військові копаючи, будують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва.
- Раніше Збройні сили України зібрали у російських окупантів черговий трофей. Цього разу воїни Сил спеціальних операцій забрали радіолокаційну станцію (РЛС) “Фара”.
- Також згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили “намагаються проводити наступальні операції” через “постійний опір України”, з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.