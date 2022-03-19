Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У Миколаївській та Сумській області українські воїни знищили кілька російських колон, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом РФ буде прийнято рішення внесення змін до чинного законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території РФ із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії.

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців ЗС РФ та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.