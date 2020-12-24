24 грудня у світі відзначаються Святвечір за григоріанським календарем, День подорожей по вітринах.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівників архівних установ, у Мексиці, Іспанії – хороша ніч, в Італії – свято семи риб, у ПМР – День Конституції, у Фінляндії – День декларації про Різдвяний мир, у Мікронезії – День Конституції.

Цей день в історії:

1624 — Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.

1760 — Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.

1851 — Під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів.

1903 — У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.

1908 — У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.

1914 — Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.

1958 — В СРСР запроваджують обов’язкову 8-річну освіту.

1979 — СРСР почав окупацію Афганістану.

1982 — Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 “Руслан” здійснив перший політ.

1991 — Організація Об’єднаних Націй визнала Росію правонаступницею СРСР, Російська Федерація зайняла місце СРСР в ООН і Раді Безпеки.

1991 — Республіка Білорусь визнала державну незалежність і встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.

2004 — Запущено на орбіту український супутник “Січ-1М” (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників “Січ”).

Яке сьогодні церковне свято:

Святий вечір напередодні Різдва Христового, яке святкують християни західного обряду.

Так званий Другий Святий вечір відзначають напередодні свята Богоявлення, 5 січня. У християн, які користуються юліанським календарем, ця дата відповідає 18 січня.

Народні прикмети 24 грудня:

Сонце з відблисками з боків – будуть морози.

Сонячні промені йдуть вгору – до похолодання.

Сині хмари на небі – до теплих дощів.

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.

Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 24 грудня:

Посиденьки не проводилися аж до 6 січня. Віряни суворо дотримувалися Різдвяного посту.

Також у цей день не можна лихословити.

Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в’язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

Іменини у Омеляна, Миколи, Івана, Луки, Леонтія, Терентія і Петра.