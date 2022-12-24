24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. У православному календарі сьогодні день пам’яті Даниїла Стовпника. Християни західного обряду сьогодні відзначають Святвечір або Надвечір'я Різдва Христового.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають:

День працівників архівних установ України – 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 р. відповідно до Указу Президента України № 1200/98.

Перший державний орган управління архівною справою в Україні був створений під час Центральної Ради. Ним став Бібліотечно-архівний відділ, протягом грудня 1917 – квітня 1918 р. очолюваний професором О. С. Грушевським.

Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР працювало з 1974 по 1991 рр.. З отриманням Україною незалежності змінилася назва Головархіву та його організаційно-правовий статус. З грудня 1999 р. це Державний комітет архівів України.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Лівія – День Незалежності

США – День напою “Егг-ног”

Цього дня у світі:

1518 — Король Сигізмунд I дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права.

1624 — Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.

1760 — Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.

1814 — У Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписали договір, що завершив англо-американську війну.

1851 — Під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів.

1871 — У Каїрі відбулась прем’єра опери Джузеппе Верді “Аїда”, написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу.

1903 — У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.

1908 — У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.

1914 — Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.

1917 — У захопленому російськими більшовиками Харкові відкрився Всеукраїнський з’їзд рад, який завершився 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад — на противагу УНР зі столицею в Києві.

1920 — На сцені “Метрополітен-опера” (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар’єрі партію — Елеазара (Галеві “Дочка кардинала”).

1958 — В СРСР запроваджують обов’язкову 8-річну освіту.

1979 — СРСР почав окупацію Афганістану.

1982 — Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 “Руслан” здійснив перший політ.

1991 — Організація Об’єднаних Націй визнала Росію правонаступницею СРСР, Російська Федерація зайняла місце СРСР в ООН і Раді Безпеки.

1991 — Республіка Білорусь визнала державну незалежність і встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.

1997 — Відбувся перший концерт гурту “Мандри”, цей день вважається датою заснування гурту.

2004 — Запущено на орбіту український супутник “Січ-1М” (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників “Січ”).

Яке сьогодні церковне свято:

24 грудня, в православному календарі день пам’яті Даниїла Стовпника. Народився він в V столітті. У його матері довгий час не виходило завагітніти і вона багато молилася Богу. У віці 5 років Даниїла хотіли віддати на виховання в монастир, але ігумен відрадив батьків. В 12 років хлопчик сам захотів стати ченцем. Однак важке життя не задовільняло його, тому що він мріяв про великі подвиги. Тоді дізнався Даниїл про святого Симеона, який підвизався на стовпі. Вирішив він відправитися до нього і отримати благословення.

Християни Західного обряду сьогодні святкують Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, більшість християн, які використовують григоріанський чи новоюліанський календар, відзначають свято 24 грудня, а деяка частина християн, яка використовує юліанський календар – 6 січня.

Прикмети:

Скільки 24 грудня снігу, стільки трави буде в травні

Голосно кричать сороки на холоднечу

У дуплі білки туляться — будуть сильні морози

Ворони не можуть знайти собі місця, кружляють – до бурі

Традиції:

Цього дня віряни молилися святим за здоров’я та благополуччя. Часто здійснювали різні обряди, які допомагали захиститися від нечистої сили. Наприклад, ховали в коморі віники, а діставали їх лише вранці наступного дня, наклавши на них хресне знамення тричі

Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня краще нікуди не виходити з дому. Тому зазвичай раніше лягали спати, щоб злі сили не мучили

Іменини цього дня святкують:

Адам, Микола, Акепсій, Аіфал, Вікентій, Варсава, Омелян, Даниїл, Іван, Лука Леонтій, Никін, Никифор, Филимон, Терентій, Петро.