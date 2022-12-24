На тлі російського обстрілу Херсона, де 24 грудня загинули та постраждали цивільні, у Києві скасували сьогоднішній світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко у Telegram.

Він наголосив, що 24 грудня ілюмінації художника скасували в пам’ять про трагічні події, а світло цього дня, на думку Ткаченка, має світитися в українських серцях.

“Сьогодні ми відміняємо світловий маршрут Геррі Хофштеттера. В пам‘ять про трагічні події та всіх загиблих нехай світло сьогодні горить в серці кожного”, — написав міністр.

Хофштеттер розпочав у Києві мистецький світловий тур “Різдвяне світло для надії”, під час якого він “підсвічуватиме” картинами на різдвяну та українську тематику культурні об’єкти міста.

Однак вранці 24 грудня російські окупанти відкрили вогонь по Херсону. Окупанти обстріляли центр міста. Наразі відомо, що від обстрілу загинуло 7 осіб, ще 58 — поранені.