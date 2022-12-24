Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Внаслідок атаки там зафіксовано 6 “прильотів”.
Крім того, у Середино-Будській громаді 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні, а також противник застосовував стрілецьку зброю.
По Ворожбянській громаді ворог вів вогонь з артилерії: “Було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні Живицького.
У Новослобідській громаді окупанти вдарили з артилерії. Там було 14 “прильотів”. Як зазначив Живицький, суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.
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