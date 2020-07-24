У п'ятницю, 24 липня, українці відзначають День янгола серед з жінок з іменем Ольга. У цей день згадують про княгиню Ольгу, а також говорять про значення цього імені.

#Букви зібрали цікаві факти з цього приводу.

Ім’я Ольга скандинавського походження і означає “світла” і “свята”. “Ольга” походить від “Хельга”, що в перекладі означає “свята”, “світла”, “священна”. Друга версія менш поширена. За нею вважається, що ім’я Ольга має давньослов’янське коріння і походить від таких слів, як “Вольга”, “Волх”. Ці слова означають приблизно “сонячна”, “хороша”, “велика”.

Княгиня Ольга, яка була регентом за часів Київської Русі, вважається першою християнкою того часу серед слов’ян. Вона передала свої знання і переживання наступним поколінням, вплинувши на те, що її онук, князь Володимир, в 988 році охрестив всю Русь.

Сама Ольга охрестилася в 954 році в Константинополі. Після цього на Русі почали будувати перші православні храми.

Історія свята

У церковному календарі іменини Ольги відзначені 6 разів. Саме така кількість жінок увійшли в історію християнства як великі мучениці. 24 липня – дата, найбільш шанована в православній церкві й присвячена княгині Ользі – дружині князя Ігоря. Ольга була хрещена в Візантії. Княгиня активно проповідувала християнську віру на Русі, споруджувала православні хрести, будувала храми, викорінювала язичницькі звичаї. Померла вона в 965 році. Було прийнято рішення святкувати День Ольги саме в цей день, так як вона померла 24 липня.

Ольги також святкують свої іменини 10 лютого, 6 і 14 березня, а також 17 липня і 23 листопада.

Традиції святкування Дня Ольги

У цей день немає якихось особливих релігійних канонів святкування. Ользі, як правило, моляться про збереження сім’ї від біди, можна просити про вдале заміжжя або повернення в сім’ю “загуляшого” чоловіка.

Свята княгиня Ольга, хто вона

Ольга була дружиною великого князя київського Ігоря. Після його вбивства древлянами вона жорстоко покарала вбивць чоловіка, а сама стала регентом, поки підростав її син.

У 954 році княгиня здійснила паломництво до Царгорода (Константинополь), де прийняла святе хрещення, ім’я їй було названо Олена, а хрещеним батьком став імператор Костянтин Багрянородний.

Повернувшись, вона почала зводити перші храми і проповідувати християнське вчення. І хоч давалося це з трудом, вона навернула в віру багатьох людей.

Прикмети в день Ольги