У середу, 24 червня, в світі відзначають Міжнародний день феї. А наші предки вірили, що в цей день не варто рвати траву, тому що по полях і луках носиться "невідома сила".

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішній день.

В Азербайджані 24 червня святкують День працівників машинобудівної промисловості, В Латвії та Естонії сьогодні Янів день. У Литві – Купала, а в Перу, Болівії та Еквадорі – День індіанців. Також зазначимо, що в Шотландії 24 червня День незалежності, а в Еквадорі – Сан-Хуана Баутіста.

У провінції Квебек (Канада) 24 червня національне свято. Аналогічне торжество в республіці Чувашія (Росія).

Міжнародний день феї (International Fairy Day)

Історично невідомо – коли саме вперше відсвяткували Міжнародний день феї. Незважаючи на це, свято відразу полюбився всім шанувальникам таємничого і казкового. На сьогоднішній день його активно відзначають в Великобританії, Ірландії, Німеччині й Франції. У цей день прийнято проводити тематичні фестивалі, костюмовані вечірки.

Православні свята 24 червня

24 червня Православна церква вшановує пам’ять святого Варнави. При народженні його назвали Іосією, а прізвисько Варнава (“син потіхи”) йому дали апостоли за щедрі пожертви на користь церкви.

У народі кажуть: “На Варнави не рви трави”. Вважається, що в цей день по травам, по лугах носиться невідома сила. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав на полудень, а не на нічний час.

Говорили, що біси на Варнави ділять між собою уділи: кому в сінях хомути і віжки путати, кому до дітей невідомою хворобою приходити, кому рід людський лякати, а кому трави отрутою наповнювати.

Прикмети на Варнави: що не можна робити

Закрилися на ніч квітки очитка (заячої капусти) – на наступний день буде хороша погода.

Рясно зацвіла акація – до врожайного року.

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ.

Пізно цвіте горобина – буде довга грибна осінь.

Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

Що не можна робити:

Рвати і полоти траву.

Є овочі та фрукти, зірвані в саду або в городі в цей день: урожай краще збирати напередодні або на день пізніше.

Будь-яка робота на Варнави повинна бути зроблена добре, з повною віддачею фізичних і моральних сил.

Робити щось упівсили 24 червня не можна, інакше святий розсердиться, і удача відвернеться.

Не варто сьогодні сваритися і ревнувати. Якщо день пройде в любові та злагоді, то в сім’ї буде достаток.

24 червня: цей день в історії

1497 – Джон Кабот відкрив Канаду (Ньюфаундленд).

1717 – в день Святого Іоанна представники англійських масонських лож зібралися в пивній “Гусак і рожен” і заснували Велику ложу Англії – об’єднання всіх лож. Масонство оформилося як організований рух.

1793 – французький Конвент прийняв першу демократичну конституцію (яка так і не була приведена в дію). Франція проголошена республікою.

1894 – на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П’єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення МОК і проведенні раз в чотири роки Олімпійських ігор.

1901 – в Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо.

1916 – вперше сума контракту зірки Голлівуду склала семизначні число. “Кохана Америки” Мері Пікфорд підписала контракт зі студією Paramount Pictures на суму 1 040 000 доларів.

1930 – перше використання радара для виявлення літаків (Анакостія, округ Колумбія).

1931 – в “Правді” надрукована стаття Максима Горького “Про антисемітів”.

1934 – столиця України перенесена з Харкова до Києва.

1935 – в Тбілісі відкрилася перша в СРСР дитяча залізниця.

2010 – Новим лідером правлячої в Австралії Лейбористської партії і прем’єр-міністром країни, вперше стала жінка – Джулія Гіллард.

Іменинники 24 червня

1695 – Мартін ван Майтенс, австрійський художник-портретист епохи бароко.

1771 – Елетер Дюпон, французький промисловець, засновник і перший президент компанії DuPont.

1795 – Ернст Вебер, німецький психофізіолог і анатом.

1900 – Михайло Запашний, радянський артист, засновник циркової династії Запашних.

1905 – Джорджія Хейл, американська актриса німого кіно.

1909 – Вільям Пенні, англійський фізик, керівник британської програми зі створення атомної бомби.

1932 – Девід Мактаггарт, канадський активіст, засновник всесвітнього екологічного руху Greenpeace.

1935 – Роберт Дауні-старший, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер.

1944 – Джефф Бек, британський гітарист-віртуоз, композитор, 7-кратний лауреат премії “Греммі”.

1961 – Іен Глен, шотландський актор (“Обитель зла”, “Гра престолів” і ін.).

1987 – Ліонель Мессі, аргентинський футболіст.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Варнава, Варфоломій, Єфрем, Данута, Іоанн.