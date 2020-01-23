У п'ятницю, 24 січня, лідери Європейського союзу підпишуть угоду щодо виходу Великобританії з блоку (Brexit).

Про це під час брифінгу заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

“24 січня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС і Європейського співтовариства з атомної енергії”, – заявив він.

Час, коли відбудеться підписання, повідомлять додатково.

Як відомо, Палата лордів Великобританії 22 січня дала згоду на схвалення угоди щодо Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС 31 січня.

Королева Єлизавета II може підписати документ в четвер.

Кінцева стадія – 29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Весь процес ратифікації буде завершено до 31 січня.