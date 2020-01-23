Про це під час брифінгу заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.
“24 січня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС і Європейського співтовариства з атомної енергії”, – заявив він.
Час, коли відбудеться підписання, повідомлять додатково.
Як відомо, Палата лордів Великобританії 22 січня дала згоду на схвалення угоди щодо Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС 31 січня.
Королева Єлизавета II може підписати документ в четвер.
Кінцева стадія – 29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.
Весь процес ратифікації буде завершено до 31 січня.
- Раніше видання Bloomberg економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року додасться ще 70 мільярдів фунтів.
- Раніше прем’єр Великобританії пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров’я, освіту і поліцейську діяльність.