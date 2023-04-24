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Міжнародний день солідарності молоді (повністю — Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування) — міжнародне свято. Відзначається щорічно 24 квітня.

Встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді заради того, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді. Відзначається в день прийняття рішень на заключному засіданні Бандунгської конференції країн Азії й Африки. На противагу йому 1999 р. було встановлено Міжнародний день молоді.

У 1979 році НАВТ встановило Всесвітній день захисту лабораторних тварин (який також називають Днем лабораторних тварин) 24 квітня — у день народження лорда Г’ю Даудінга. Цей міжнародний день вшанування пам’яті визнаний Організацією Об’єднаних Націй, і зараз його щорічно відзначають антивівісекціоністи на всіх континентах. У 1980 році “Люди за етичне поводження з тваринами” (ПЕТА), очолювані засновником ПЕТА Інгрід Ньюкірк, організували перший у США Всесвітній день захисту лабораторних тварин.

Сьогодні подія відзначається демонстраціями та протестами груп, які виступають проти використання тварин у дослідженнях. У квітні 2010 року протестувальники пройшли маршем центральною частиною Лондона із закликом припинити використання тварин у дослідженнях. Подібний марш відбувся у Бірмінгемі у 2012 році та в Ноттінгемі у 2014 році.

Всесвітній день та Всесвітній тиждень захисту тварин у лабораторіях також привернули увагу наукових груп, які захищають використання тварин у дослідженнях. 22 квітня 2009 року члени UCLA Pro-Test провели акцію на підтримку біомедичних досліджень на тваринах та засудили насильство та роздратування, спрямовані проти викладача професора Девіда Йенча від активістів із захисту тварин.

НАВТ та інші групи, які виступають проти досліджень на тваринах, заявляють, що Всесвітній день захисту тварин у лабораторіях визнаний ООН. Однак день не входить до офіційного списку свят ООН.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Вірменія – День пам’яті жертв геноциду вірмен

Франція – День пам’яті жертв геноциду вірмен

Гамбія – День республіки

Нігер – День народної згоди

Непал – День демократії

Замбія – День захисту дітей

Цього дня у світі:

1479 до н.е. — Тутмос III посів трон Єгипту, хоча фактична влада все більше переходила до рук Хатшепсут.

1184 до н.е. — відповідно до датування Ератосфена та Аполлодора Афінського цього дня грецькі воїни змогли пробратись в Трою за допомогою троянського коня.

1333 — коронація Казимира III Великого і його дружини Альдони у Вавельському кафедральному соборі в Кракові.

1521 — в Іспанії страчений Хуан де Паділья, провідник повстання іспанської шляхти проти імператора Карла V.

1547 — у вирішальній битві Шмалькальдентської війни під Мюльбергом папські війська під проводом Карла V Габсбурга розбили війська Шмалькальдентського союзу протестантів і захопили в полон їх лідера, курфюрста Саксонії Іоганна Фрідріха I.

1558 — королева Шотландії Марія I одружилась з дофіном французьким Франсуа, урочиста церемонія відбулась в соборі Паризької Богоматері “Notre Dame de Paris”.

1617 — на мості Лувра за наказом короля Людовика XIII вбили фактичного правителя Франції маркіза Кончіні.

1646 — укладено Ужгородську церковну унію.

1648 — чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького.

1671 — в Кагальнику схоплено ватажка бунту донських козаків Степана Разіна.

1682 — (14 квітня за ст. ст.) у Пустозерському острозі (нині Архангельська область) в земляному зрубі спалений протопоп Авакум та інші провідники старообрядництва. Авакум протестував проти церковних реформ Никона. Знаменитий адепт “древлего благочестя” написав власне житіє — геніальний твір, який містить опис життя тогочасної Росії.

1704 — у Бостоні почала видаватись Boston News-Letter, перша регулярна газета колоніального періоду США.

1723 — владою Берна страчений швейцарський національний герой, лідер сепаратистів Жан Давель.

1771 — узбережжя японського острова Ісіґакі зазнало удару цунамі висотою 85 м.

1793 — Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.

1794 — загони Тадеуша Костюшка завдали поразки російським військам у битві під Рацлавицями.

1800 — дата заснування Бібліотеки Конгресу США президентом Джоном Адамсом, який виділив 5000 доларів на закупівлю книг.

1833 — у США запатентована газована вода.

1846 — розпочалась американо-мексиканська війна.

1867 — утворено Туркестанське генерал-губернаторство. Губернатором призначений генерал К. П. Кауфман.

1872 — після виверження вулкана Везувій лавовими потоками спалені два села, загинуло близько 25 осіб.

1877 — Росія оголосила війну Османській імперії.

1891 — в Італії скасовані вибори за партійними списками.

1895 — Джошуа Слокам розпочав перше у світі поодиноке навколосвітнє плавання.

1897 — в Римі безробітній П’єтро Аччарто намагався заколоти кинджалом короля Італії Умберто I.

1898 — Іспанія оголосила війну США, відкинувши ультиматум вивести свої війська з Куби.

1900 — вийшла друком основна книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення снів”.

1909 — вперше кінооператор здійснив політ на аероплані. Це відбулось у Сентоселле, поблизу Рима. Як пасажира його взяв на борт свого біплану Вілбур Райт.

1915 — османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам’яті жертв геноциду вірмен.

1916 — початок “Великоднього повстання” ірландців проти британського панування.

1920 — уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.

1921 — терористами вбито міністра зовнішніх справ Німеччини Вальтера Ратенау.

1926 — підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.

1927 — відкриття в Москві першої світової виставки моделей міжпланетних апаратів

1946 — перші польоти на реактивних літаках МіГ-9 (пілот-випробовувач А. Н. Грінчік) та Як-15 (М. І. Іванов).

1950 — Трансйорданія перейменована на Йорданське Хашимітське Королівство.

1952 — в Онтаріо вперше по нафтопроводі поступила нафта з провінції Альберта (Канада).

1953 — англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.

1954 — братиславським судом до довічного ув’язнення засуджено колишнього голову словацької комуністичної партії Густава Гусака (майбутнього голову комуністичної Чехословаччини).

1957 — на Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: “Не треба читати багато книг”.

1962 — у США здійснено першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне — телесигнал з Каліфорнії був переданий через перший експериментальний телесупутник “Eco-1” і прийнятий у Массачусетсі.

1964 — у південному В’єтнамі партизани ледве не збили літак з американським генералом Вільямом Вестморлендом, поранивши шістьох осіб на борту.

1974 — заарештовано Гійома — особистого референта канцлера ФРН Віллі Брандта, який виявився офіцером міністерства держбезпеки НДР. Через два тижні В. Брандт добровільно пішов у відставку.

1983 — за результатами виборів Соціалістична партія Австрії (СПА) втратила абсолютну більшість в парламенті, що змусило федерального канцлера соціаліста Бруно Крайського подати у відставку. Його наступник Фред Зіновац сформував коаліційний уряд СПА і національно-ліберальної Австрійської партії свободи.

1984 — у Сан-Франциско компанія “Apple” анонсувала свій портативний комп’ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу. Проте пишне гасло “Apple II — назавжди”, під яким проводилась рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності — через 5 років Apple II був знятий з виробництва.

1985 — Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю.

1986 — затонув філіппінський пором “Дона Жозефіна”, 194 особи загинули.

1987 — у Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.

1990 — на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла.

1992 — створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).

1993 — бойовики ІРА влаштовують вибух в районі Бішопсгейт (Лондон), який призвів до значних руйнувань.

1996 — Палестинська Національна Рада проголосувала за вилучення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, що закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави.

1999 — на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі.

2005 — інавгурація папи Бенедикта XVI.

2006 — скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

Яке сьогодні церковне свято:

24 квітня православні вшановують Священномученика Антипа – учня святого апостола Іоанна Богослова. Він був єпископом Пергамскої Церкви в царювання імператора Нерона (54-68). У той час за наказом імператора всіх, хто не приносив жертви ідолам, страчували або засилали у вигнання. Святитель Антип досяг того, що жителі Пергама почали ухилятися від жертвоприношень ідолам. Язичницькі жерці дорікали єпископу, що він відвертає народ від поклоніння вітчизняним богам, і вимагали припинити проповідь про Христа і принести жертву ідолам.

Святитель Антип спокійно відповів, що не стане служити богам-бісам. Розлючені жерці відвели священномученика Антипа в храм Артеміди і кинули його у піч. Він відійшов до Господа спокійно, наче заснувши. Вночі християни взяли незаймане вогнем тіло священномученика Антипа і з честю поховали в Пергамі. Гробниця священномученика стала джерелом чудес і зцілень від різних хвороб. Особливо звертаються до священномученика Антипі із зубними болями.

Прикмети:

Якщо жайворонки багато й довго співають — утримається ясна погода без опадів, якщо ж їх не чути від самого ранку — буде негода.

У квітні ранковий туман віщує ясну погоду.

Купчасті хмари надвечір не зникають — погіршиться погода, задощить.

Черемха зацвітає передостанніми весняними заморозками.

Рясно цвіте горобина — на добрий урожай льону.

Традиції:

За народними уявленнями, коли в людини боліли зуби, то у цей день, можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її й зробити отвір, підвісивши до ікони святого Антипа. Після проведення такого ритуали зубний біль мав зникнути. Нині Антипа Пергамський вважається покровителем стоматологів.

Згідно з переказами, в цей день розкриваються річки та можливі повені. Також за народними віруваннями з’являються паростки кропиви.

За водою у цей день прогнозували врожай: якщо вдруге вода розіллється більше, ніж першого разу, то вродить пізній посів.

Іменини:

Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.