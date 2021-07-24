У суботу, 24 липня, відзначається Міжнародний день турботи про себе.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

День дітей у Вануаті

День конституції на Фіджі

День Симона Болівара в Еквадорі

День військово-морського флоту у Венесуелі

День поліції у Польщі.

Цей день в історії:

1015 — у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса, одного із перших руських святих.

1198 — німецькі хрестоносці розбили лівів-язичників у битві при Ризькій горі.

1534 — французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія (Канада).

1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки.

1751 — сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського.

1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.

1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу.

1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.

1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.

1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення “надзвичайно потужної зброї” — ядерної бомби.

1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.

1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.

1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.

1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.

Яке сьогодні церковне свято:

24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.

Княгиня Ольга була першою в Київській Русі політикинею, яка прийняла християнство. Після свого хрещення вона почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев’яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам’яний храм, який зберігся до сих пір.

Прикмети погоди:

Якщо гримить грім – до хорошого улову риби.

Сонячна погода передбачає хороший врожай.

Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.