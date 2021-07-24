Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День дітей у Вануаті
- День конституції на Фіджі
- День Симона Болівара в Еквадорі
- День військово-морського флоту у Венесуелі
- День поліції у Польщі.
Цей день в історії:
1015 — у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса, одного із перших руських святих.
1198 — німецькі хрестоносці розбили лівів-язичників у битві при Ризькій горі.
1534 — французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія (Канада).
1623 — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки.
1751 — сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського.
1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.
1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу.
1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення “надзвичайно потужної зброї” — ядерної бомби.
1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.
1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.
Яке сьогодні церковне свято:
24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.
Княгиня Ольга була першою в Київській Русі політикинею, яка прийняла християнство. Після свого хрещення вона почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев’яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам’яний храм, який зберігся до сих пір.
Прикмети погоди:
- Якщо гримить грім – до хорошого улову риби.
- Сонячна погода передбачає хороший врожай.
Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.