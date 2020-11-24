24 листопада світ відзначає День моржа, День еволюції, Міжнародний день вина "Карменер".

Про це розповідають #Буквы.

У Туреччині – День учителя, у Самоа – Жіночий день, у Таджикистані – День прапора, в США – День завоювання друзів і впливу на людей, День вашого унікального таланту, День сардин, День коричневих локонів, у Конго – День революції, в Заїрі – День перевороту, в Індії – День мучеництва гуру Тегха Бахадура.

Цей день в історії:

1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — статут запорізьких козаків.

1642 – голландець Абель Тасман відкрив острів біля берегів Австралії, названий його ім’ям.

1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою знамениту працю “Походження видів”.

1874 – американець Джозеф Глідден отримав патент на колючий дріт.

1994 — в Україні запрацювала місія ОБСЄ.

2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ “не відповідає волевиявленню українського народу”. Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.

Яке сьогодні церковне свято:

24 листопада християни вшановують преподобного Теодора Студита – цей візантійський чернець та аскет жив у VIII-IX століттях і прославився просвітницькою діяльністю та літературними працями, зокрема був автором двох Катехизмів та статутів, що регулювали життя ченців. В народі свято отримало назви Федір Студит, Поминальник та Санниця і було приурочене до зустрічі зими і супроводжувався спеціальними обрядами, мало свої заборони.

Прикмети:

Тепла погода на Студита – зима також теплою буде, і навпаки.

Сонце 24 листопада світить на Федора – до похолодання.

Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.

Зірки на небі – буде багато грибів і ягід в наступному році.

Гуси вийшли на лід – буде відлига на Різдво.

Іменини у Віктора, Вікентія, Максима, Стефаніди, Федора та Євгена.