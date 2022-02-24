24 лютого у світі святкують День народження лотереї, День цифрового навчання, Всесвітній день інформаційної архітектури.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі сьогодні – Міжнародний День барменів. Естонія сьогодні святкує свій День незалежності, в Ісланції – День булочок з повидлом, а в Мексиці – День прапора.

Християни всього світу 24 лютого вшановують пам’ять святого Власа.

Пам’ятні дати:

У 1466 році в Брюгге (Бельгія) провели першу з відомих лотерей.

У 1582 році Григорій XIII підписав папську буллу Inter gravissimas, згідно з якою була здійснена реформа юліанського календаря та було введено новий – згодом його назвали григоріанським.

У 1656 році первосвященики Російської православної церкви проклили “двоперстне хрещення” та повеліли хреститися трьома пальцями.

У 1918 була оголошена незалежність Естонії.

.У 1919 році уряди України та Польщі підписали угоду про перемир’я.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

У 1999 році Латвія стала членом Світової організації торгівлі.

У 2008 році Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста прем’єр-міністра Куби.

У цей день народилися:

У 1786 році народився Вільгельм Грімм, німецький філолог, фольклорист, брат Якоба Грімма.

У 1863 році народився Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.

У 1865 році народився український громадський і політичний діяч, письменник Іван Липа.

У 1885 році народився Станіслав Ігнацій Віткевич – польський есеїст, драматург, філософ, художник.

У 1897 році народився В’ячеслав Левандовський – український художник, аніматор, один з засновників української анімації.

У 1898 році народився Курт Танк – німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач, очолював конструкторський відділ компанії “Фокке-Вульф”.

У 1907 році народився Віталій Байрак –український церковний діяч, ієромонах–василіянин, проповідник, місіонер, письменник. Блаженний священномученик Української Греко-Католицької Церкви.

У 1917 році народилася Тетяна Яблонська – українська художниця-живописець, професорка (1967 рік), лауреатка Державних премій СРСР та Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України. Депутатка Верховної Ради УРСР 3-4-го скликань.

У 1930 році народився Григорій Чапкіс – український хореограф, народний артист України

У 1932 році народився Мішель Легран – французький композитор, джазовий піаніст, співак й аранжувальник вірменського походження.

У 1948 році народився український бард Станіслав Щербатих.

У 1955 році народився Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник та генеральний директор Apple Inc.

Прикмети:

Якщо 24 лютого вже відлига – більше морозів не буде;

Якщо дує сильний вітер – скоро потепліє.

Якщо цього дня багато надворі бурульок – весна буде пізньою.

Традиції:

24 лютого – не можна засмучуватися, гніватися і сваритися.

Також не можна пересаджувати рослини.

Іменини святкують: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод.