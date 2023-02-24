24 лютого відзначають Всесвітній день інформаційної архітектури, Міжнародний День барменів та День народження лотереї. В Україні 24 лютого 2023 року - перші роковини повномасштабного російського вторгнення. За церковним календарем сьогодні - День святого Власа.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день інформаційної архітектури: відзначається щорічно з 2012 року. Інформаційна архітектура тісно пов’язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

Міжнародний День барменів: Міжнародний день бармена або World Bartender Day, який відзначається 24 лютого – це день, коли хорошим тоном вважається подякувати персоналу вашого місцевого бару або пабу.

День народження лотереї: сьогодні – офіційний день народження лотереї. Ця дата вибрана не дарма, адже 551 рік тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

В Україні сьогодні перші роковини повномасштабного російського вторгнення. Саме 24 лютого 2022 року Росія – після анексії Криму та майже восьми років війни на Донбасі – розпочала широкомасштабну війну, розпочавши вранці обстріл України та наступ на прикордонні райони України одночасно з півночі, сходу та півдня. Водночас президент РФ Володимир Путін оголосив про початок так званої “спеціальної військової операції”.

Попри переконання росіян, що їм вдасться захопити столицю України протягом трьох днів, українці вже рік мужньо боряться з російським агресором, даючи відсіч та відвойовуючи захоплені території.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Іран – День інженера

Естонія – День незалежності

Мексика – День прапора

США – Національний день чипсів Тортилья

Ісландія – День булочки з повидлом

Парагвай – День жінки

Румунія, Молдова – Драгобете

Таїланд – День художника

Цього дня у світі:

1457 — перша писемна згадка про село Репинне, Хустського району Закарпатської області, Україна

1466 — в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1525 — Битва при Павії між найманими арміями Франції та імперії Габсбургів, що вважається першою битвою Нового часу.

1582 — Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського.

1656 — первосвященники Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши “двоперстне хрещення”.

1768 — Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.

1824 — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.

1807 — Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.

1881 — розпочалось спорудження Панамського каналу.

1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об’єднані телефонним зв’язком.

1918 — проголошена незалежність Естонії.

1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я.

1920 — в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.

1938 — з’явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1942 — почала мовлення радіостанція “Голос Америки” (німецькою мовою).

1946 — Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.

1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

1961 — урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.

1972 — аварія на радянському атомному підводному човні К-19.

1985 — відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.

1991 — війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

1999 — Латвія стала повноправним членом СОТ.

2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.

2011 — київське “Динамо” у себе вдома, на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського, перемогло “Бешикташ” з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

2022 — початок повномасштабної війни (відкритого воєнного вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Яке сьогодні церковне свято:

24 лютого згадують про християнського святого Власія Севастійського. Священномученик жив у Малій Азії в ІІІ-ІV століттях. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Під час гоніння християн Власій сховався в печері з різними хижаками. Однак, ті не чіпали його, а навпаки, охороняли.

Прикмети:

Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

Традиції:

У народних віруваннях святий Влас — покровитель худоби, а особливо корів. Цього дня селяни служили по дворах молебні, вносили образ святого мученика в стайню або загороду, де стояв скот, кропили худобу свяченою водою та обкурювали ладаном.

У цей день також починалися скотинячі базари, на яких продавали й купували корів.

Іменини сьогодні святкують:

Власій, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.