24 лютого у світі відзначають День смужок і цяток, Всесвітній день бармена, День народження лотереї.

Про це розповідають #Букви.

На Кубі – День початку боротьби за незалежність, Міжнародний фестиваль кубинських сигар, в Естонії – День незалежності, у США – День торгових карток, День “Завдайте собі незручностей”, День кукурудзяного коржа, День “Твін-Пікс”, у Таїланді – День національного артиста, в Канаді – День боротьби з хуліганством, у Румунії, Молдові – Драгобеті, у Мексиці – День прапора, в Індії – День митного та акцизного управління.

Цей день в історії:

1656 — первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши “двоперстне хрещення”.

1881 — розпочалось спорудження Панамського каналу.

1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об’єднані телефонним зв’язком.

1918 — проголошення незалежності Естонії.

1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я.

1938 — з’явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.

2011 — київське “Динамо” у себе вдома, на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського, перемогло “Бешикташ” з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 24 лютого вшановує пам’ять священномученика, єпископа Власія Севастійського (Велеса), якого у народі вважають покровителем домашньої худоби.

Прикмети погоди:

багато довгих бурульок – весна буде пізньою;

відлига – морозів більше не буде;

багато снігу – скоро настане весна і в травні буде багато зелені.

Іменини у Захара, Всеволода, Гавриїла, Дмитра і Георгія.