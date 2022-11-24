24 листопада відзначають Міжнародний день еволюції та День завоювання друзів. У США 24 листопада 2022 року - День подяки. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Федора Студита.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день еволюції: 24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Міжнародний день еволюції. Присвячене це свято річниці публікації відомої для широкого загалу праці “Походження видів”, що була написана Чарльзом Дарвіном 24 листопада 1859 року.

День завоювання друзів: свято започаткували у США, на честь дня народження Дейла Карнегі (1888-1955), автора книги-бестселера “Як здобувати друзів і впливати на людей”. Дейл Карнегі став автором чималої кількості книг, присвячених успіху, мотивації, ораторському мистецтву, публічним виступам. І саме через його вплив на розвиток комунікацій у суспільстві День завоювання друзів започаткували на день його народження.

День подяки у США: у четвертий четвер листопада в США відзначають День подяки, один з самих популярних і старих християнських свят в країні. Свято День подяки вперше було відзначено в 1621 році англійськими колоністами, що жили в Плімутській колонії.

Історія свідчить, що після гарного врожаю, один з батьків-пілігримів і засновників поселень на території сучасного Массачусетса (США), а потім її губернатор – Вільям Бредфорд, вирішив провести восени того ж року особливе свято – День подяки Господу за урожай і допомогу індіанців. Після здобуття незалежності в США – Джорж Вашингтон (перший Президент країни) запропонував щорічно відзначати День подяки як загальне національне свято. Поточна дата святкування встановлена на підставі прийнятого в 1941 році Конгресом США білля, який був підписаний 26 грудня того ж року чинним тоді Президентом Рузвельтом.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Португалія – День інженера та День наукової культури

Таджикистан – День державного прапора

Туреччина – День вчителя

Країни Арктики – День моржа

Цього дня у світі:

1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — статут запорізьких козаків.

1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю “Походження видів”, що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.

1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.

1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь.

1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).

1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ “не відповідає волевиявленню українського народу”. Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.

2015 — солдати Вільної сирійської армії підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку

2015 — початок загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття (зранку 25 листопада) турецькими силами російського винищувача “СУ-24”, що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною Як наслідок розгортання реакції, оголошено про проведення позачергового засідання НАТО.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобного Федора Студита. Під впливом свого дядька, який був ігуменом, він підстригся в ченці. Незабаром і сам Федір став ігуменом. Він вів аскетичний спосіб життя, активно вивчав Святе Письмо. За викриття пороків царя Костянтина святий був ув’язнений.

Прикмети:

Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Погода тепла на Федота – значить, і зима теплою буде.

Світить сонце – до похолодання.

Якщо вночі на небі багато зірок, то наступний рік буде врожайним на гриби.

Щоб багато ягід вродило, заварювали чай з сушеними ягідками.

Якщо гуси на лід вийшли, то на Різдво потеплішає.

Традиції:

Наші предки в цей день проводили невигадливий обряд – вибирали собі головку часнику, чистили її, а потім перераховували зубчики. Парна кількість – дівчина вийде заміж в наступному році, непарна – довго ще їй сидіти в дівках.

Наші пращури на Федота варили борщ. Вірили, що якщо страву з’їсти гарячою, то зима буде теплою. Тож не ігноруйте цю традицію.

Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.

Іменини цього дня святкують:

Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.