Китай стверджує, що США 24 рази збрехали, звинувачуючи їх у поширенні коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На сайті Міністерства закордонних справ Китаю напередодні опублікували статтю під назвою “24 безглуздих звинувачення у брехні”. У матеріалі стверджувалося, що американські журналісти і політики спеціально намагалися “перекласти вину на Китай” в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Пізніше аналогічну статтю опублікували в недільному випуску китайського видання “Сіньхуа”.

У США таку статтю назвали “останньою спробою Пекіна захистити свою боротьбу зі спалахом”.

Як відомо, США звинувачували Китай в приховуванні даних про пандемію на найвищому державному рівні – про це заявляли президент країни Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео.

У статті КНР згадувалися такі слова 16 американського президента Авраама Лінкольна:

“Як сказав Лінкольн, ви можете обманювати деяких людей весь час і обманювати всіх людей час від часу, але ви не можете обманювати всіх людей весь час”.

Після цього в статті розібрали “24 брехні” з боку США, пояснюючи, чому вони не відповідають дійсності, посилаючись на дані ЗМІ, наукові дослідження і дані ВООЗ.

“Те, що ми першими повідомили про цей вірус, не означає, що Ухань є його джерелом. Фактично, походження досі не встановлено”, – йдеться в заяві китайського МЗС.

При цьому, в статті немає заяви мера Уханю Чжоу Сяньваня щодо того, що вони спеціально тривалий час не надавали інформацію про коронавірус, бо вважали її передчасною. Про це він заявляв в інтерв’ю телеканалу CCTV ще 27 січня.

Резюмуючи, в матеріалі зазначили, що Китай став “жертвою дезінформації” з боку “американських політиків, вчених і засобів масової інформації, які ворожі Китаю”.

Також в матеріалі не згадували, що офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні в березні публічно висунув необгрунтовану теорію змови про те, що цей вірус, можливо, було доставлено в Китай американськими військовими.

24 брехні

США стверджують, що COVID-19 – це “китайський вірус” або “вірус з Уханю”.

США стверджують, що Ухань є джерелом вірусу.

США стверджують, що вірус було створено Уханьским інститутом вірусології.

США стверджують, що спалах COVID-19 з’явився після випадкової витоку з Уханьского інституту вірусології (WIV).

США стверджують, що Китай міг стримати вірус ще в Ухані, але дозволив багатьом громадянам летіти в Мілан, Нью-Йорк і інші місця, поширюючи вірус в інші частини світу.

США стверджують, що китайці заразилися новим коронавірусів, тому що вживають в їжу кажанів.

США стверджують, що Китай знову відкриває ринки з дикими тваринами, незважаючи на те, що коронавірус міг поширитися саме з такого ринку.

США стверджують, що початкове приховування і затримка поширення інформації в Китаї призвели до поширення вірусу.

США стверджують, що Китай заарештував доктора Лі Веньляна, інформатора, щоб приховати поширення вірусу. Його заарештували нібито за те, що він першим розповів правду про коронавірус.

США стверджують, що Китай дуже пізно повідомив про передачу коронавірусу від людини до людини, в результаті чого Америка, як і інші країни світу не вжили завчасно необхідних заходів для його стримування.

США стверджують, що Китай приховує або частково приховує дані та інформацію про коронавіруси, бо офіційні дані про підтверджені випадки коронавірусу занадто низькі. Передбачається, що справжні дані, як мінімум, в 50 разів вищі.

США стверджують, що перегляд Уханем кількості підтверджених випадків зараження і смертельних випадків показує, що Китай приховав велику кількість випадків в перші дні COVID-19.

США стверджують, що Китай поширює дезінформацію про COVID-19.

США стверджують, що політична система Китаю (комунізм) є основною причиною проблеми.

США стверджують, що Китай вигнав американських журналістів, щоб приховати правду про COVID-19.

США стверджують, що Китай контролює і підкуповує ВООЗ.

США стверджують, що Тайвань попередив ВООЗ про передачу COVID-19 від людини до людини ще 31 грудня 2019 року, але це не сприйняли всерйоз.

США стверджують, що Китай заблокував заявку Тайваню на вступ до ВООЗ, ставлячи під загрозу здоров’я жителів Тайваню.

США стверджують, що Китай несе відповідальність за глобальне поширення COVID-19, тому має бути проведено розслідування і судові процеси проти Китаю, щоб залучити його до відповідальності і змусити заплатити за COVID-19.

США стверджують, що Китай накопичував медикаменти і засоби від COVID-19, що збільшило перевірку експорту медичної продукції і обмежило експорт поставок, особливо апаратів ШВЛ, що призвело до дефіциту поставок в США.

США стверджують, що протиепідемічна допомога Китаю іншим країнам служить її політичним і пропагандистським цілям.

США стверджують, що Китай втручається у вибори в США і намагається всіма способами перешкодити переобранню президента Дональда Трампа.

США стверджують, що, вимагаючи від експортерів масок, наборів для тестування і апаратів ШВЛ надати заяву після митної декларації, Китай фактично забороняє експорт матеріалів для COVID-19.

У США стверджують, що китайська провінція Гуандун прийняла дискримінаційні заходи щодо африканців в умовах епідемії.

Напередодні в Ухані виявили 5 нових випадків інфекції.

В останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.

Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.