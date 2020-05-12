Про це повідомляє американський телеканал CNN.
На сайті Міністерства закордонних справ Китаю напередодні опублікували статтю під назвою “24 безглуздих звинувачення у брехні”. У матеріалі стверджувалося, що американські журналісти і політики спеціально намагалися “перекласти вину на Китай” в боротьбі з пандемією коронавірусу.
Пізніше аналогічну статтю опублікували в недільному випуску китайського видання “Сіньхуа”.
У США таку статтю назвали “останньою спробою Пекіна захистити свою боротьбу зі спалахом”.
Як відомо, США звинувачували Китай в приховуванні даних про пандемію на найвищому державному рівні – про це заявляли президент країни Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео.
У статті КНР згадувалися такі слова 16 американського президента Авраама Лінкольна:
“Як сказав Лінкольн, ви можете обманювати деяких людей весь час і обманювати всіх людей час від часу, але ви не можете обманювати всіх людей весь час”.
Після цього в статті розібрали “24 брехні” з боку США, пояснюючи, чому вони не відповідають дійсності, посилаючись на дані ЗМІ, наукові дослідження і дані ВООЗ.
“Те, що ми першими повідомили про цей вірус, не означає, що Ухань є його джерелом. Фактично, походження досі не встановлено”, – йдеться в заяві китайського МЗС.
При цьому, в статті немає заяви мера Уханю Чжоу Сяньваня щодо того, що вони спеціально тривалий час не надавали інформацію про коронавірус, бо вважали її передчасною. Про це він заявляв в інтерв’ю телеканалу CCTV ще 27 січня.
Резюмуючи, в матеріалі зазначили, що Китай став “жертвою дезінформації” з боку “американських політиків, вчених і засобів масової інформації, які ворожі Китаю”.
Також в матеріалі не згадували, що офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні в березні публічно висунув необгрунтовану теорію змови про те, що цей вірус, можливо, було доставлено в Китай американськими військовими.
24 брехні
- США стверджують, що COVID-19 – це “китайський вірус” або “вірус з Уханю”.
- США стверджують, що Ухань є джерелом вірусу.
- США стверджують, що вірус було створено Уханьским інститутом вірусології.
- США стверджують, що спалах COVID-19 з’явився після випадкової витоку з Уханьского інституту вірусології (WIV).
- США стверджують, що Китай міг стримати вірус ще в Ухані, але дозволив багатьом громадянам летіти в Мілан, Нью-Йорк і інші місця, поширюючи вірус в інші частини світу.
- США стверджують, що китайці заразилися новим коронавірусів, тому що вживають в їжу кажанів.
- США стверджують, що Китай знову відкриває ринки з дикими тваринами, незважаючи на те, що коронавірус міг поширитися саме з такого ринку.
- США стверджують, що початкове приховування і затримка поширення інформації в Китаї призвели до поширення вірусу.
- США стверджують, що Китай заарештував доктора Лі Веньляна, інформатора, щоб приховати поширення вірусу. Його заарештували нібито за те, що він першим розповів правду про коронавірус.
- США стверджують, що Китай дуже пізно повідомив про передачу коронавірусу від людини до людини, в результаті чого Америка, як і інші країни світу не вжили завчасно необхідних заходів для його стримування.
- США стверджують, що Китай приховує або частково приховує дані та інформацію про коронавіруси, бо офіційні дані про підтверджені випадки коронавірусу занадто низькі. Передбачається, що справжні дані, як мінімум, в 50 разів вищі.
- США стверджують, що перегляд Уханем кількості підтверджених випадків зараження і смертельних випадків показує, що Китай приховав велику кількість випадків в перші дні COVID-19.
- США стверджують, що Китай поширює дезінформацію про COVID-19.
- США стверджують, що політична система Китаю (комунізм) є основною причиною проблеми.
- США стверджують, що Китай вигнав американських журналістів, щоб приховати правду про COVID-19.
- США стверджують, що Китай контролює і підкуповує ВООЗ.
- США стверджують, що Тайвань попередив ВООЗ про передачу COVID-19 від людини до людини ще 31 грудня 2019 року, але це не сприйняли всерйоз.
- США стверджують, що Китай заблокував заявку Тайваню на вступ до ВООЗ, ставлячи під загрозу здоров’я жителів Тайваню.
- США стверджують, що Китай несе відповідальність за глобальне поширення COVID-19, тому має бути проведено розслідування і судові процеси проти Китаю, щоб залучити його до відповідальності і змусити заплатити за COVID-19.
- США стверджують, що Китай накопичував медикаменти і засоби від COVID-19, що збільшило перевірку експорту медичної продукції і обмежило експорт поставок, особливо апаратів ШВЛ, що призвело до дефіциту поставок в США.
- США стверджують, що протиепідемічна допомога Китаю іншим країнам служить її політичним і пропагандистським цілям.
- США стверджують, що Китай втручається у вибори в США і намагається всіма способами перешкодити переобранню президента Дональда Трампа.
- США стверджують, що, вимагаючи від експортерів масок, наборів для тестування і апаратів ШВЛ надати заяву після митної декларації, Китай фактично забороняє експорт матеріалів для COVID-19.
- У США стверджують, що китайська провінція Гуандун прийняла дискримінаційні заходи щодо африканців в умовах епідемії.
Напередодні в Ухані виявили 5 нових випадків інфекції.
В останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.
Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.
- ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростувало твердження адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що новий коронавірус був винайдений в лабораторії.